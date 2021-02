Podchorążowie „Dla Dobra Wspólnego”

Grupa „Widzialna Ręka” została wyróżniona w kategorii „Dzieło – przedsięwzięcie, projekt”. „Nasz wolontariat opiera się na działaniu na wielu płaszczyznach. Działamy na miejscu jak i online. Akcja jednak nie udałaby się bez udziału przedsiębiorców oraz ludzi dobrej woli. Nagroda, którą otrzymaliśmy udowodniła, że nasza grupa promuje postawy obywatelskie na rzecz dobra wspólnego i pokazuje bezinteresowne działania na rzecz innych” – tłumaczy szer. pchor. Klaudia Wojciechowska.

Początkowo do działań wolontariuszy należało pomaganie osobom starszym, chorym lub przebywającym na kwarantannie w ich codziennych obowiązkach domowych, takich jak robienie zakupów, realizacja recept czy wyprowadzanie psów. Grupa rozpoczęła działania na terenie Radomia. Z czasem zakres zadań grupy rozszerzył się. Wolontariusze pomagali w dostarczaniu artykułów do domów opieki społecznej, hospicjów, szkół, przedszkoli oraz placówek medycznych, i już nie tylko na terenie Radomia, ale również poza miastem. W sumie dostarczono około 4 tysięcy litrów wody, 500 sztuk kombinezonów, 2 tysiące litrów płynów do dezynfekcji, 30 tysięcy sztuk rękawiczek, 2 tysiące sztuk ochraniaczy na buty oraz niemal 800 tysięcy maseczek. Wolontariusze, wspierani przez regionalne restauracje i Bank Żywności, dowozili posiłki do domów opieki społecznej i szpitali, a także przyłbice i maty do dezynfekcji. W tym asortymencie znalazły się nawet pralko-suszarki i czajniki. Bardzo dużym wsparciem okazało się pozyskanie respiratora dla szpitala oraz zakup komputera i nośnika Internetu dla jednego z uczniów szkoły podstawowej. Wolontariusze organizowali również zbiórki pieniędzy dla osób ciężko chorych. Przed otwarciem szkół i przedszkoli, grupa rozpoczęła działania związane z dezynfekcją i ozonowaniem wszystkich pomieszczeń, wolontariusze pomagali też w organizacji remontów i odbudowie dobytków pogorzelcom. Natomiast w grudniu, podczas przerwy świątecznej, wolontariusz rozdawali bezdomnym żywność oraz rzeczy przekazywane m.in. przez Caritas. W celu zebrania niezbędnych środków dla osób potrzebujących zorganizowano licytacje i mecz charytatywny.

„Nasz codzienny dzień zaczynał się około 7 rano i kończył około 2–3 w nocy i tak przez kilka najtrudniejszych dla Polski miesięcy. Grupa, która w ramach akcji działała codziennie była bardzo mała, bo liczyła tylko 6 osób. Oczywiście nie byłoby nas, gdyby nie 28 tysięcy innych osób, ponieważ dzięki temu media zainteresowały się naszym wolontariatem i mogliśmy zacząć działać na większą skalę” – mówi szer. pchor. Damian Gnaś, który dołączył do ruchu jeszcze jako uczeń klasy maturalnej.

„Mimo obaw związanych z początkową, nieznaną sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa, bez zastanowienia zaczęliśmy pomagać. Uznaliśmy, że nie możemy bezczynnie czekać i musimy wspierać innych, którzy tego wsparcia potrzebują” – dodaje szer. pchor. Klaudia Wojciechowska.

Podchorążowie ciągle aktywnie działają w grupie „Widzialna Ręka”, niosąc pomoc potrzebującym. „Kiedy tylko czas nam pozwala, niemal każdą wolną chwilę wykorzystujemy, żeby działać w ramach tego wolontariatu” – podsumowuje szer. pchor. Damian Gnaś.

Gala finałowa V edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” odbyła się 16 lutego 2021 r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. Aż trzy podmioty, w tym ruch „Widzialna Ręka”, działające w tym mieście, znalazły się w gronie nominowanych do prezydenckiej nagrody. Statuetka przyznawana jest w czterech kategoriach: Człowiek – lider, Instytucja – organizacja, Dzieło – przedsięwzięcie, projekt oraz Nagroda Specjalna.

Tekst: Ewa Jankiewicz/ rzecznik prasowy WAT