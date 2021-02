Co ze sprawdzianem z WF?

W kwietniu powinien ruszyć coroczny test sprawności fizycznej dla ponad 100 tysięcy żołnierzy. Wciąż jednak nie wiadomo, czy sprawdzian w ogóle w tym roku się odbędzie. Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa dwie opcje, to która zostanie wybrana, zależy od m.in. rozwoju sytuacji epidemicznej i tempa realizacji Narodowego Programu Szczepień.

Test sprawności fizycznej w Wojsku Polskim odbywa się każdego roku. Żołnierze zaliczają cztery konkurencje, które mają sprawdzić ich wydolność, siłę, szybkość i zwinność.

W minionym roku taki egzamin jednak się nie odbył. Z powodu sytuacji epidemicznej minister Mariusz Błaszczak zdecydował o jego odwołaniu. Swoją decyzję uzasadnił koniecznością stosowania się do ówczesnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami, dotyczącymi m.in. uprawiania sportu czy korzystania z obiektów sportowych. To wszystko w dużym stopniu utrudniło żołnierzom przygotowanie się do sprawdzianu. Zwolnienie, usprawiedliwione przyczynami służbowymi, objęło wszystkich wojskowych, którzy mieli obowiązek podejścia do sprawdzianu z WF.