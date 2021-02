Żołnierze sportowcy nadają ton

Minister podkreślił również, że żołnierze sportowcy stale promują zdrowy styl życia i dbają o sprawność fizyczną. – Zasadniczym przesłaniem, które realizują sportowcy w mundurach jest stanowienie wzoru dla żołnierzy Wojska Polskiego. Tężyzna fizyczna jest niezbędna do tego, aby żołnierz Wojska Polskiego mógł wykonywać swoje obowiązki. Żołnierze sportowcy nadają ton tym wszystkim wysiłkom, stanowią wzór i jednocześnie model postępowania. Sprawność Wojska Polskiego to w konsekwencji również bezpieczeństwo naszej ojczyzny – dodał minister Błaszczak.

Film: MON

Akcja „Wojskowe ferie online – Ćwicz z nami!” trwała od 4 do 14 stycznia z przerwą na weekend. Półgodzinne treningi online prowadziło ośmioro medalistów igrzysk olimpijskich: Andrzej Supron (wicemistrz olimpijski w zapasach z 1980 roku), st. chor. sztab. rez. Józef Tracz (trzykrotny medalista w zapasach: srebrny z 1992 roku i brązowy z 1988 i 1996 roku), Renata Mauer-Różańska (trzykrotna medalistka w strzelectwie – złota z 1996 i 2000 roku oraz brązowa z 1996 roku), Otylia Jędrzejczak (trzykrotna medalistka w pływaniu – złoto i dwa srebra na igrzyskach olimpijskich w 2004 roku), Paweł Rańda (srebro w wioślarstwie – 2008), st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus (brąz w zapasach – 2008), Tomasz Majewski (dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą z 2008 i 2012 roku) i kpr. rez. Damian Janikowski (brąz w zapasach – 2012). Zajęcia prowadziło również dziesięcioro zawodników, którzy przygotowują się do startu w najbliższych igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Nie wszyscy z nich mogli osobiście odebrać okolicznościowe ryngrafy od ministra. Spośród medalistów olimpijskich przyjechała do Zegrza tylko st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: ppor. Krystyna Guzik, kpr. Marcin Lewandowski, szer. Radosław Kawęcki i st. szer. Dawid Klimek. Za pomoc w organizacji akcji minister wręczył również ryngrafy pomysłodawcy przedsięwzięcia płk. Tomaszowi Bartkowiakowi oraz ppłk. Mariuszowi Denkewiczowi i mł. chor. Wojciechowi Dwojakowi. W imieniu sportowców podziękował za wyróżnienia, a także za wsparcie resortu kapral Lewandowski, świeżo upieczony rekordzista Polski w biegu na 1500 m w hali.

Podczas spotkania minister Błaszczak mówił także o reformie sportu wyczynowego w Wojsku Polskim i o powołaniu Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. – Dzięki reformie żołnierze sportowcy będą mogli w jeszcze lepszych warunkach przygotowywać się do zawodów oraz dumnie reprezentować Wojsko Polskie na arenach sportowych całego świata – podkreślił szef resortu. MON zapowiada także większą liczbę etatów dla utalentowanych żołnierzy sportowców.

Organizatorem akcji „Wojskowe ferie online – Ćwicz z nami!” było Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Oddziałem Wychowania Fizycznego i Sportu Dowództwa Generalnego RSZ. Była to druga tego typu inicjatywa MON-u. Od kwietnia do czerwca zeszłego roku odbyły się trzy etapy akcji „Wojskowa forma online – Ćwicz z nami!”. 17 półgodzinnych treningów poprowadziło 18 reprezentantów Wojska Polskiego z kapralami: Oktawią Nowacką, Marcinem Lewandowskim i Pawłem Wojciechowskim oraz szer. Justyną Święty-Ersetic na czele. Zajęcia sportowe w sieci cieszyły się dużą popularnością i dlatego ich organizatorzy przygotowali kolejną akcję, tym razem podczas ferii.