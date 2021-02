Góry zimą też mogą być złote

Musieli wykazać się wielkimi umiejętnościami z zakresu ratownictwa górskiego, a następnie na nartach skiturowych pokonać ponad 90-kilometrową trasę. W czasie trzech dni marszu padał gęsty śnieg, był siarczysty mróz i porywisty wiatr. O złotą Wojskową Odznakę Górską walczyło czterech żołnierzy, powiodło się dwóm braciom.

W tegorocznych kwalifikacjach tradycyjnie organizowanych przez 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich wzięło udział czterech śmiałków. Po trwających pięć dni zmaganiach do elitarnego grona posiadaczy Wojskowej Odznaki Górskiej I stopnia dołączyło dwóch żołnierzy: ppor. Radosław Warmuz z 5 Batalionu Dowodzenia 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz ppor. Bartłomiej Warmuz z 6 Batalionu Dowodzenia 6 Brygady Powietrznodesantowej. – To ogromna satysfakcja, tym bardziej że w gronie posiadaczy złotej odznaki znaleźliśmy się jako pierwsi spoza 21 Brygady Strzelców Podhalańskich – mówi ppor. Bartłomiej Warmuz, który z bratem bliźniakiem dzieli pasję do gór od wielu lat. Obaj zdobywali umiejętności potrzebne do uzyskania odznaki m.in. podczas wspinaczek wysokogórskich w Tatrach. Jako instruktorzy dzielą się swoim doświadczeniem z żołnierzami oraz cywilami.

– Jest wiele odznak górskich wymagających dużych umiejętności, ale dla żołnierza szczególne znaczenie ma właśnie Wojskowa Odznaka Górska 21BSP – podkreśla ppor. Radosław Warmuz. O elitarności zdobytego odznaczenia świadczy także niewielka grupa jego posiadaczy. Dotychczas jedynie 13 żołnierzy zdołało ukończyć kwalifikację na złotą odznakę. W tym roku trwała ona pięć dni i była wyjątkowo trudna.