Prezydent wręczył nagrody „Dla dobra wspólnego”

– To wyróżnienia dla tych, którzy dają serce, poświęcają się dla innych, myślą o drugim człowieku, realizują misję niesienia dobra – powiedział prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył także, że z powodu pandemii nagrody V edycji mają wyjątkowy charakter, bo pomaganie innym w obecnych czasach jest szczególnie trudne, a czasem niebezpieczne. – Dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają innych, działają na rzecz potrzebujących. I to nie tylko dużym organizacjom, ale i tym mniejszym, a także anonimowym osobom. Jesteście prawdziwymi bohaterami – dodała Pierwsza Dama.

Statuetka „Dla dobra wspólnego” wręczana jest w czterech kategoriach: człowiek – lider, instytucja – organizacja, dzieło, przedsięwzięcie, projekt oraz nagroda specjalna im. Piotra Pawłowskiego (aktywista społeczny, założyciel fundacji działającej na rzecz osób z niepoełnosprawnością).

Liderem działającym dla dobra wspólnego został ratownik medyczny, strażak ochotnik i żołnierz wojsk obrony terytorialnej kpr. Jakub Wachnicki. Nagrodę z rąk prezydenta odebrał m.in. za prowadzoną z jego inicjatywy od 2008 roku akcję „Świadomość=życie”, w ramach której z udzielania pierwszej pomocy przeszkolono ponad 2800 uczniów. Wyróżniony został także za promowanie obywatelskiej postawy, ratownictwa medycznego, zdrowego stylu życia, a także za inicjatywę pozyskania automatycznego defibrylatora dla turystycznej miejscowości Jedlnia-Letnisko (powiat radomski).

Film: Kancelaria Prezydenta RP

– Niesamowitym zaszczytem była już sama nominacja. Kapituła wybrała bowiem trzy osoby z ponad 400 zgłoszeń – mówi kpr. Jakub Wachnicki. – To były ogromne emocje. Do samego końca nie wiedziałem, kto decyzją prezydenta RP zwycięży w tym konkursie. Jestem bardzo szczęśliwy, że otrzymałem statuetkę – dodaje. Wachnicki podkreśla jednak, że nagrodę traktuje jako wyróżnienie dla wszystkich ratowników medycznych, żołnierzy WOT-u i strażaków ochotników, czyli środowisk, które reprezentuje. – Nie potrafiłbym wybrać, co jest dla mnie najważniejsze: medycyna, wojsko czy ochotnicza straż pożarna. W każdej z tych dziedzin się spełniam, w każdym miejscu spotkałem fantastycznych ludzi, których mogłem zarazić pasją do ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy – podkreśla.

Kpr. Wachnicki jest instruktorem ratownictwa medycznego i medycyny pola walki w 6 Mazowieckiej Brygadzie OT. Od 2018 roku służy w 61 Batalionie Lekkiej Piechoty w Grójcu.

W plebiscycie „Dla dobra wspólnego” wyróżnione zostało także prowadzone przez mł. chor. rez. Tomasza Sawickiego Stowarzyszenie „Paczka dla Bohatera”. – Zostaliśmy zauważeni i jest to dla nas bardzo ważne. To impuls, swojego rodzaju kopniak, by robić jeszcze więcej dobrych rzeczy. To dla nas dodatkowa motywacja. Nie zawiedziemy zaufania, którym nas obdarzono – mówi Tomasz Sawicki. Stowarzyszenie już od dziesięciu lat opiekuje się kombatantami walk o niepodległość. Wolontariusze organizują dla podopiecznych wyjazdy rehabilitacyjne, pomagają remontować ich mieszkania. W razie konieczności robią im też zakupy lub dostarczają leki. Co roku tuż przed świętami odwiedzają każdego z nich, aby wręczyć świąteczne upominki. – Już szykujemy się do wielkanocnej edycji „Paczki”, a w lecie 80 kombatantów zabierzemy na wakacje do Międzyzdrojów – mówi Sawicki.

W V edycji Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:

– w kategorii człowiek – lider: kpr. WOT-u Jakub Wachnicki

– w kategorii instytucja – organizacja: Fundacja HUMANITES

– w kategorii dzieło – przedsięwzięcie, projekt: ruch społeczny w Radomiu Akcja „Widzialna Ręka”

– Nagrodę Specjalną im. Piotra Pawłowskiego otrzymał pośmiertnie Bartłomiej Skrzyński, dziennikarz i działacz społeczny, aktywista na rzecz osób niepełnosprawnych.