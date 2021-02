Ponad 58 tys. l płynów do dezynfekcji dostarczyli terytorialsi

Codziennie w zadania przeciwkryzysowe zaangażowanych jest ok. 300 żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Udzielają wsparcia społeczności lokalnej w walce z Coivd-19, na wielu płaszczyznach. Od 15 lutego transportują płyny dezynfekcyjne dla szkół i przedszkoli, by placówki mogły działać zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego i zapewnić swoim podopiecznym bezpieczeństwo.

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej już blisko od roku podejmują działania związane z minimalizacją transmisji koronawirusa. Pandemia pokazała, że Wojska Obrony Terytorialnej są ważnym ogniwem w całym procesie walki z wirusem. To żołnierze WOT w tym 5 MBOT, ramię w ramię z służbą medyczną pełnią służby w szpitalach i placówkach medycznych, pobierają wymazy, wspierają Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne, samorządy, Policję, a także opiekują się seniorami w tym kombatantami, pomagają im w procesie rejestracji na szczepienie przeciwko Covid-19 oraz zapewniają im transport do punktów szczepień.

Od 15 lutego na wniosek Wojewody Mazowieckiego, żołnierze 5 Brygady dostarczają również płyny dezynfekcyjne dla szkół i placówek przedszkolnych. Bezpieczny powrót do szkół wiąże się z koniecznością przestrzegania reżimu sanitarnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym, dlatego niezbędne jest wyposażenie tych placówek w środki dezynfekcyjne. Łącznie do szkół i przedszkoli na terenie północnego Mazowsza trafi ponad 58 tysięcy litrów płynu, które żołnierze 5 MBOT codziennie transportują z magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale. Do tej pory w środki zaopatrzone zostały placówki z Siedlec oraz powiatu siedleckiego, Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, powiatu pułtuskiego, makowskiego, łosickiego, ostrowskiego, wyszkowskiego. Dziś płyny dostarczone zostaną również do powiatu ciechanowskiego, płońskiego oraz przasnyskiego.