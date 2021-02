F-35 wylądują w Łasku

Bazą dla wielozadaniowych myśliwców F-35A Lightning II ma być Łask – powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak w wywiadzie dla PAP. Szef MON poinformował, że infrastruktura lotniskowa 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego wymaga jedynie uzupełnienia, a prace już są prowadzone. Poza polskimi F-16 i F-35 w Łasku stacjonować ma także eskadra amerykańskich dronów.

– Miejsce pod bazę samolotów zostało wskazane już w ubiegłym roku, to baza w Łasku. Tamtejsza infrastruktura wymaga jedynie uzupełnienia, a nie budowania od podstaw. Prace są już prowadzone. Zapewniam, że zdążymy – powiedział minister obrony narodowej w wywiadzie dla PAP. Oznacza to, że po wejściu do służby w Wojsku Polskim myśliwce V generacji będą stacjonować w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Łask jako potencjalną lokalizację dla F-35 w połowie 2019 roku typował także dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak w wywiadzie dla „Polski Zbrojnej” . Generał przyznał wówczas, że to właśnie bazy F-16, a zwłaszcza ta w Łasku, są najlepiej przygotowane do przyjęcia nowoczesnych samolotów.

Możliwości łaskiej jednostki lotniczej w ostatnim czasie znacznie się zwiększyły. W 2019 roku zakończył się tam wart niemal 100 mln złotych remont lotniska. Inwestycję współfinansowali Amerykanie, którzy dobudowali 500 metrów pasa startowego oraz rozpoczęli budowę domku pilota. W czasie dwuletniego remontu, poza wydłużeniem drogi startowej, zmodernizowano także starą nawierzchnię. Pas startowy został wyposażony w system odwadniania i nowoczesny system Ice Alert, czyli czujniki, które będą informować o temperaturze powietrza tuż przy nawierzchni. Poza tym zmodernizowano także system BAK służący do awaryjnego zatrzymywania samolotu (w razie awarii hamulców w poprzek pasa automatycznie podnoszone są liny hamujące).