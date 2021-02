Serwis Grotów

Nie ma zorganizowanej akcji wycofywania z wojska wszystkich karabinków MSBS Grot. Realizowane są jedynie naprawy zgłoszone w ramach reklamacji – podkreśla Zarząd Fabryki Broni „Łucznik” Radom. Także Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej zaprzecza doniesieniom mediów, które twierdzą, że „wojsko zwraca wszystkie karabinki Grot fabryce do poprawki”.

„Nieprawdą jest, że Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. zapowiedziała poprawienie wszystkich dostarczonych wojsku karabinków MSBS Grot. Realizowane są jedynie naprawy zgłoszone w ramach reklamacji” – podkreśla w komunikacie Zarząd Fabryki Broni „Łucznik” Radom. To odpowiedź spółki na publikacje, jakie pojawiły się w mediach. Dziennikarze piszą w nich m.in. że fabryka broni zapowiedziała wymianę wszystkich karabinków Grot używanych przez Wojsko Polskie.

„W artykule »Karabinek szturmowy Grot idzie do poprawki« opublikowanym przez portal rp.pl w dniu 10.02.2021 r., na który powołują się dziennikarze Onet.pl, nie pada ze strony przedstawicieli FB ani jedno sformułowanie, na podstawie którego można wyciągnąć takie wnioski. Dziennikarze Onet.pl na podstawie słów autora tekstu sugerują, że to FB zapowiedziała poprawienie wszystkich dostarczonych wojsku karabinków MSBS Grot, co powoduje, że świadomie wprowadzają opinię publiczną w błąd” – podkreślają przedstawiciele Fabryki Broni „Łucznik”.