Czekając na szczepionkę

Jedną z grup zawodowych szczepionych w najbliższych tygodniach mają być żołnierze. By skrócić łańcuch dostaw, szczepionki z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych mają trafiać bezpośrednio do placówek medycznych wykonujących szczepienia lub – w przypadku wymogu przechowywania ich w niskich temperaturach – do wojskowych centrów dystrybucji w szpitalach wojskowych.

Narodowy Program Szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 ruszył w Polsce 27 grudnia. Jako pierwsi zostali zaszczepieni przedstawiciele służby zdrowia, w tym lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni. Obecnie etap „0” dobiega końca, a lada dzień rozpocznie się kolejna część programu. W przyszłym tygodniu szczepionki będą mogli otrzymać m.in. nauczyciele oraz opiekunowie pracujący w żłobkach. Jedną z grup zawodowych szczepionych w ramach etapu „1” mają też być funkcjonariusze i żołnierze.

Poza kwestiami dotyczącymi zakupu szczepionek, konieczne stało się opracowanie zasad i procedur ich bezpiecznej dystrybucji i logistyki. Ze względu na to, że niektóre z preparatów wymagają specyficznych warunków przechowywania, w tym tzw. zimnego łańcucha oraz temperatury do minus 70 stopni, jedną z przyjętych zasad stało się maksymalne skrócenie łańcucha dostaw. – Zalecane jest, by dostawa szczepionek była realizowana bezpośrednio z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych do wojskowych podmiotów leczniczych wykonujących szczepienia – wyjaśniają przedstawiciele MON.