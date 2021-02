Przekazanie zmiany PKW KFOR

9 lutego w bazie Novo Selo w Kosowie odbyło się przekazanie obowiązków pomiędzy XLII i XLIII zmianą PKW KFOR. Nowym dowódcą kontyngentu został ppłk Tomasz Neumann.



Wśród licznych wyjazdów 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego zdecydowana większość należy do tych „codziennych” - na poligon czy w związku z podróżami służbowymi, ale pośród nich zdarzają się również te wyjątkowe - misyjne. I właśnie dla tych drugich, szczególne znaczenie ma tzw. ToA (Transfer Of Authority - delegowanie uprawnień). Ten wyjątkowy dzień bowiem, to przekazanie obowiązków nowemu dowódcy, który od tego momentu odpowiada za dowodzenie kontyngentem.

Uroczystość została ograniczona do minimum. Dowódcy podpisali protokoły w kameralnym gronie, a w godzinach popołudniowych kapelan odprawił polową mszę świętą w intencji Ojczyzny oraz za pomyślną służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

Warto zaznaczyć, że 22 lata temu jako pierwsi to właśnie żołnierze z bielskiej jednostki przyjechali na misję do Kosowa. Wtedy to pięcioma transportami kolejowymi zostali przewiezieni na pogranicze kosowsko-macedońskie, gdzie na otwartym polu zorganizowano bazę - nazwaną później Camp White Eagle (Obóz Orzeł Biały). W składzie aktualnego kontyngentu jest kilku żołnierzy, którzy właśnie wtedy pierwszy raz stanęli na kosowskiej ziemi.



Tekst: kpt. Anita Skowron