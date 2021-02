Kto zaoferuje najlepsze szpitale polowe?

Choć szpitale będą polowe, to zakres udzielanej pomocy ma być na niemal takim samym poziomie jak w placówkach stacjonarnych. Lekarze muszą na przykład mieć możliwość przeprowadzania w nich teleoperacji czy tomografii komputerowej. Inspektorat Uzbrojenia MON rozpoczął poszukiwanie firm, które mogą dostarczyć wojsku szpitale polowe o wysokim standardzie.

Zgodnie z przyjętymi w Sojuszu Północnoatlantyckim standardami w zakresie wojskowych szpitali – Medical Treatment Facilities (MTFs), polowe placówki dzielą się na trzy kategorie. W szpitalach na poziomie pierwszym ma być udzielana głównie podstawowa pomoc medyczna. Medycy przygotowują w nich poszkodowanych żołnierzy do transportu do szpitali polowych wyższej kategorii lub stacjonarnych.

Bardziej zaawansowana pomoc medyczna może być udzielana w szpitalach polowych kategorii drugiej i trzeciej. Ich wyposażenie ma zapewniać poszkodowanym i rannym wojskowym pomoc porównywalną ze szpitalami stacjonarnymi. Żołnierze nie mogą w nich jednak przebywać dłużej niż kilka tygodni. To dlatego, że nie są one przygotowane do długotrwałej opieki medycznej oraz rehabilitacji poszkodowanych.