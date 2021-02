Mazowieccy terytorialsi wspierają służby w walce z podtopieniami w Płocku

Zanim ruszyły procedury, oni już czekali na wezwania do działania. Wystarczyły im dwie godziny, by oderwać się od codziennych zajęć, włożyć mundur i dojechać w rejon działań. Żołnierze z Płocka w trybie natychmiastowego stawiennictwa pojawili się w Płocku na ul. Rybaki, gdzie od razu przystąpili do tworzenia zapór z worków z pisakiem. Terytorialsi mają za zadanie uchronić przed podtopieniem zabudowania zlokalizowane wzdłuż bulwaru.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia trzeciego stopnia o wzroście stanu wody powyżej stanu alarmowego spowodowany piętrzeniem lodowym. Czerwony alarm ogłoszony został na odcinku Wisły od Płocka do Nowego Dwory Mazowieckiego. Wczoraj w związku z osiągnięciem stanów alarmowych na rzece Wiśle, Prezydent Miasta Płocka ogłosił alarm przeciwpowodziowy dla Miasta Płocka.

Dziś w godzinach porannych woda wlała się na bulwary wiślane oraz do portu jachtowego w Płocku. Podtopione zostały także nieruchomości i drogi. W 64 batalionie lekkiej piechoty w Płocku podwyższony został alert gotowości. Całość stanu żołnierze pozostaje w 6-godzinnej gotowości do natychmiastowego stawiennictwa. Ponadto podwyższona została gotowość pododdziału saperów oraz dla żołnierzy obsługujących pompy, agregaty prądotwórcze oraz agregaty i maszty oświetleniowe.