Szkolenie z ratownictwa lodowego

Aktualne warunki pogodowe są dla żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej doskonałą okazją do prowadzenia zajęć. W temperaturze -10 stopni terytorialsi przeszli szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego prowadzone przez strażaków PSP.

W zajęciach na plaży miejskiej Dojlidy w Białymstoku uczestniczyli żołnierze 11 batalionu lekkiej piechoty. Instruktorami byli strażacy z Ośrodka Szkolenia Podstawowego Państwowej Straży Pożarnej w Łapach.

Terytorialsi uczyli się sposobów dotarcia do osób poszkodowanych w lodowatej wodzie, wykonania dostępu do poszkodowanego oraz jego ewakuacji do miejsca bezpiecznego, samoratowania po załamaniu się lodu, metod zabezpieczenia i asekuracji ratowników. W czasie zajęć wykorzystywany był sprzęt będący na wyposażeniu PSP i WOT, w tym m.in. kombinezony do pracy wodzie, kamizelki ratunkowe i rzutki ratunkowe.