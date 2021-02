Odznaczenia dla żołnierzy misji EUFOR

5 lutego w bazie Camp BUTMIR odbyła się Międzynarodowa Parada Medalowa, podczas której dowódca operacji EUFOR ATHEA w Bośni i Hercegowinie major general Alexander Platzer odznaczył żołnierzy EUFOR w uznaniu ich służby w Bośni i Hercegowinie.



W paradzie uczestniczyli żołnierze z 11 krajów, m.in.: Francji, Włoch, Rumuni. Nie zabrakło tu również żołnierzy XX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Swoją obecnością uroczystość uświetnił ambasador Polski w BiH Jarosław Lindenberg. Po wręczeniu medali dowódca misji EUFOR, w swoim przemówieniu powiedział, że to "zaszczyt wręczyć dzisiejsze medale, dziękując za Wasz wkład w pokój i stabilność w Bośni i Hercegowinie".

Medal przyznawany jest za wkład na rzecz budowania bezpieczeństwa Europy. Wzajemna i międzynarodowa pomoc oraz wsparcie przyczyniają się do bezpiecznego środowiska, do szkolenia Sił Zbrojnych oraz do drogi Bośni i Hercegowiny w kierunku Unii Europejskiej.

Obecnie dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bośni i Hercegowinie jest ppłk Tomasz Kocikowski, a trzon sił wystawił 15 Pułk Przeciwlotniczy z Gołdapi.