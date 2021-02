Biel i czerwień na sztandarach

„Czerwień to miłość, biel serce czyste, piękne są nasze barwy ojczyste”. /Czesław Janczarski/

Pierwotnie polską barwą narodową był karmazyn uważany w średniowieczu za najszlachetniejszy z kolorów – symbol dostojeństwa i bogactwa. Jednak na taką manifestacje narodową mogła pozwolić sobie jedynie najzamożniejsza szlachta i dostojnicy państwowi. Z kolei na sztandarze, który przez wieki powiewał nad głowami rycerstwa polskiego, widniał biały orzeł na czerwonym polu. Przez wieki nie było oficjalnej kodyfikacji barw narodowych aż do 7 lutego 1831 r., gdy Sejm Królestwa Polskiego na wniosek Walentego Zwierkowskiego, byłego szwoleżera pułku Kozietulskiego, przyjął stosowną uchwałę: „Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te kolory [biel i czerwień] nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były”. Kolory szybko się upowszechniły, a po upadku Powstania Listopadowego przejęte przez cywilów od wojska stały się prawdziwie narodowe.190. rocznicę tego wydarzenia uczcili żołnierze 16 Pułku Logistycznego. Dziewiętnaście10 – osobowych zespołów pokonało trasę na terenie koszar przy ul. Łęczyckiej, a nad ich ramionami łopotała biało-czerwona flaga.

– Biało – czerwone barwy ma również sztandar, na który przysięgę składają żołnierze – zwraca uwagę Dowódca 16 Pułku Logistycznego płk Piotr Pankowski. – Stanowi on symbol najwyższych wartości ducha i ciała, których Polska od nas wymaga. W żołnierskich słowach o znaczeniu sztandaru i służbie wypowiedział się marszałek Józef Piłsudski: „Honor służby jest jak sztandar, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem”. Wierzę głęboko, że 2021 rok przyniesie wzniosłą uroczystość związaną z ufundowaniem 16 Pułkowi Logistycznemu sztandaru – symbolu wolności i suwerenności. Będzie to wyjątkowy dzień dla mnie i was wszystkich moich żołnierzy – podkreśla płk Piotr Pankowski.

