Żołnierze przetestują nauczycieli

Już w niedzielę w województwie kujawsko-pomorskim żołnierze rozpoczną testowanie nauczycieli w kierunku SARS-CoV-2. Wojskowi po raz drugi włączą się w akcję, której celem jest wykonanie badań przesiewowych pedagogów. To jedna z wielu form wojskowego wsparcia walki z pandemią. Tylko wczoraj w działania antycovidowe było zaangażowanych niemal 5 tysięcy żołnierzy.

Wojsko w walkę z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 włączyło się rok temu. Każdego dnia od wielu miesięcy do tego rodzaju działań jest kierowanych kilka tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych i terytorialnych. W czwartek w operację „Trwała odporność” było zaangażowanych 4948 osób; to terytorialsi, żołnierze jednostek operacyjnych, logistycznych oraz podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej.

O bezpieczeństwo mieszkańców województw dolnośląskiego i lubuskiego troszczą się m.in. żołnierze z jednostek podległych 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Pobierają wymazy, zabezpieczają logistycznie szpitale oraz pomagają w pracach biurowych w stacjach sanepidu. Tak działa 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana. – Nasi żołnierze wspierają policję w Międzyrzeczu, Sulęcinie, Gorzowie Wielkopolskim i Krośnie Odrzańskim. Sprawdzili tam ponad 1000 adresów osób przebywających na kwarantannie – informuje kpt. Tomasz Kwiatkowski, oficer prasowy 17 WBZ. – Kilkudziesięciu żołnierzy pomaga także w szpitalach, gdzie poza pobieraniem wymazów zajmują się m.in. wstępną segregacją pacjentów – dodaje oficer.

Natomiast w stołecznych szpitalach personel medyczny otrzymał wsparcie m.in. od żołnierzy jednostek podległych Dowództwu Garnizonu Warszawa. Wojskowi z 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia od wielu miesięcy wspierają szpitale na Bródnie, Pradze oraz Międzyleski Szpital Specjalistyczny. Z kolei żołnierze 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia każdego dnia są w szpitalu w Bełchatowie, gdzie – podobnie jak personel medyczny – pracują w systemie zmianowym, w dzień i w nocy. Zajmują się m.in. triażem, mierzą temperaturę pacjentom i pomagają w pracach logistycznych.

Tylko wczoraj żołnierze byli obecni w 630 szpitalach i placówkach medycznych w całej Polsce, w 310 poza wsparciem medyków zajmowali się też uzupełnianiem elektronicznego systemu ewidencji medycznej. W czwartek wojskowi pobrali w sumie ponad 5800 próbek wymazów w kierunku SARS-CoV-2. Zajmują się tym w punktach drive thru, szpitalach oraz w Domach Pomocy Społecznej. Żołnierze obecnie pomagają w 13 tego typu placówkach opiekuńczych. Wykonują tam m.in. prace logistyczne, dowożą żywność, mierzą temperaturę, a także pomagają w kuchni oraz personelowi w opiece nad leżącymi podopiecznymi.

– W ramach akcji „Trwała odporność” żołnierze wspierają także centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Obecnie pomagamy w 27 stacjach – mówi płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy wojsk obrony terytorialnej. – Żołnierze zajmują się tam pomiarem temperatury, pobieraniem wymazów, zbierają wywiady epidemiologiczne od krwiodawców, transportują próbki krwi i wykonują czynności administracyjno-biurowe – wylicza rzecznik.

Cały czas żołnierze wspierają seniorów i kombatantów, przywożąc im do domu ciepłe posiłki, ale także transportując do punktów szczepień. Pomogli w dotarciu na szczepienia już 180 kombatantom. Terytorialsi dyżurują także pod telefonem 800-100-115, gdzie pomagają seniorom zapisać się na szczepienie lub udzielają porad jak to zrobić.

Od niedzieli ponownie żołnierze zaangażują się w testowanie nauczycieli w kierunku COVID-19. Rusza kolejna edycja rządowego programu przesiewowego dla nauczycieli klas I-III. W niedzielę testy ruszą w województwie kujawsko-pomorskim, a od poniedziałku w pozostałych województwach.