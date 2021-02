Osuwający się mur na Monte Casino po eksperckiej ocenie naukowców WAT

Ocena stanu technicznego muru oporowego placu przed pomnikiem 3 Dywizji Strzelców Karpackich w masywie Monte Cassino, przeprowadzona przez naukowców Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, pozwoli podjąć kolejne działania prowadzące do jego naprawy.

Planowanie prac konserwatorskich przy pomniku 3 Dywizji Strzelców Karpackich wynikło z bardzo złego stanu muru oporowego. Rewitalizację nadzoruje i prowadzi Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych działający przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach działań konserwatorskich usunięto tkankę grzybiczną niszczącą trawertyn oraz odtworzono inskrypcje na pomniku 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Integralną część pomnika stanowi mur oporowy, który uległ lokalnemu zawaleniu, dlatego wymaga on gruntownego zabezpieczenia i wzmocnienia. Mur powstał prawdopodobnie w 1945 roku. Zbudowali go żołnierze 3 Dywizji Strzelców Karpackich, którzy pozostali we Włoszech po zakończeniu II wojny światowej jeszcze przed ich demobilizacją w Wielkiej Brytanii w 1946 roku. Mur był naprawiany w 1986 roku, po tych działaniach nie pozostała jednak żadna dokumentacja.

Decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawującego stałą opiekę konserwatorską nad Polskim Cmentarzem Wojennym na Monte Cassino, prace konserwatorskie muru zostaną podjęte na nowo. Będzie je nadzorował ppłk dr inż. Ryszard Chmielewski, dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Ramowa decyzja o współpracy między resortem a WAT jest już przygotowywana.