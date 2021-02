Jak to jest z awansami bez limitu?

Spełnienie wymagań ustawowych nie stanowi o obligatoryjnym objęciu żołnierza zawodowego limitem awansowym – poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON. Dotyczyła ona decyzji ministra obrony narodowej w sprawie limitu awansowego w 2020 roku. Pytania rodził fakt, że nie wszyscy żołnierze spełniający warunki ustawowe otrzymali awans.

Decyzję w sprawie limitu awansowego minister obrony narodowej podpisuje każdego roku. Dokument dotyczy jednak wybranych grup żołnierzy, którzy bez zmiany stanowiska mogą awansować na wyższy stopień. To oficerowie młodsi (od podporucznika do kapitana) oraz szeregowi, których stanowiska są przypisane do dwóch stopni etatowych, a także podoficerowie, którzy na jednym stanowisku mogą służyć w trzech stopniach (wśród podoficerów młodszych: kapral, starszy kapral i plutonowy; podoficerów: sierżant, starszy sierżant i młodszy chorąży; podoficerów starszych: chorąży, starszy chorąży i starszy chorąży sztabowy).

Każdy taki awans jest jednak uzależniony m.in. od spełnienia przez żołnierza wymagań ustawowych. Są nimi: piątka z opiniowania oraz odpowiednio długi staż służby. W przypadku oficerów i podoficerów to co najmniej trzy lata służby na stanowisku, a szeregowych – pięć. W wyjątkowych sytuacjach, uwzględniających potrzeby sił zbrojnych, możliwe są także awanse oficerów i podoficerów, którzy na danym stanowisku służą co najmniej dwa lata, oraz szeregowych z trzyletnim stażem na stanowisku. Wtedy jednak warunkiem koniecznym jest ocena wzorowa z ostatniej opinii służbowej.