Znamy półfinalistów ekstraklasy wojskowej

Pierwszy w historii Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Wojsku Polskim, adresowany do uczniów oddziałów przygotowania wojskowego i certyfikowanych wojskowych klas mundurowych , rozpoczął się w grudniu . Do rywalizacji przystąpiły trzyosobowe reprezentacje z 99 szkół z całej Polski. Uczniowie dostali czas na przygotowanie się do turnieju – ułatwieniem była platforma e-learningowa MON. Potem odbyły się zdalne eliminacje, podczas których uczestnicy indywidualnie odpowiadali na 50 pytań z zakresu wojskowości, bezpieczeństwa, a nawet ekologii. Szkoły z najwyższą liczbą punktów awansowały do rozgrywek w systemie pucharowym. – Uczniowie losowali swoich przeciwników, a po rozegranym pojedynku ci, którzy okazali się lepsi, przechodzili do kolejnego etapu. Takie zasady obowiązywały aż do walk ćwierćfinałowych, w których wyłoniliśmy najlepsze cztery ekipy. Poziom był bardzo wyrównany, a różnice w punktach minimalne – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski , szef Wydziału Komunikacji Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” , które jest organizatorem turnieju.

REKLAMA

Ostatecznie do półfinałów zakwalifikowali się uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno- Usługowych im Jana Pawła II w Tarnowskich Górach, ZDZ-Zespołu Szkół w Rybniku, II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Stargardzie oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

– Sukces naszych uczniów to przede wszystkim efekt chęci do rozwoju i ciężkiej pracy. Jestem bardzo zadowolony że ich aktywność i zaangażowanie nie osłabły mimo niełatwych warunków do nauki podczas pandemii. Fakt, że znaleźli się w półfinałowej czwórce, świadczy o tym, że bardzo rzetelnie przygotowali się do konkursu – mówi Sławomir Szczerkowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa i przysposobienia obronnego.

Estera Bielecka, uczennica II klasy Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, uczestniczka turnieju, przyznaje, że na każdym etapie pytania były trudne, ale w ćwierćfinałach poprzeczka została ustawiona bardzo wysoko. – Musieliśmy wykazać się znajomością nie tylko podstaw wojskowości, lecz także zagadnień specjalistycznych. Nie ukrywam, że bardzo przydała mi się wiedza, którą zdobyłam jako członkini organizacji proobronnej – ocenia Estera Bielecka.

Wysoka poprzeczka

O wysokim poziomie turnieju mówi też dyrektor nowosądeckiej szkoły. Przyznaje, że niektóre pytania, nawet dla niego, oficera rezerwy, wcale nie były łatwe. – Wiele dotyczyło specjalistycznej wiedzy wojskowej, np. z zakresu logistyki, w tym tankowania pojazdów czy przemieszczania wojsk. W wielu przypadkach ja także musiałem się zastanawiać nad odpowiedziami. Naszym uczniom jednak nie zabrakło motywacji, by wypaść jak najlepiej – zaznacza dyrektor nowosądeckiej placówki.

Teraz dwunastu najlepszych uczniów czekają rozgrywki półfinałowe. W odróżnieniu od wcześniejszych etapów, zdalnych, odbędą się one na żywo w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Zmagania uczniów będą transmitowane na profilu Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” na Facebooku. Tego samego dnia odbędzie się również finał ekstraklasy, w którym zmierzą się zwycięzcy obu półfinałów. – Jestem pewna, że emocji nie zabraknie – mówi Estera Bielecka.

Wiktoria Weber z II klasy nowosądeckiej szkoły przyznaje, że czas, który pozostał do półfinału, drużyna wykorzysta na dalsze przygotowania. – Zaszliśmy bardzo daleko, ale nie możemy spocząć na laurach. Tym bardziej że taki turniej to nie tylko doskonała okazja do zabawy i integracji, lecz także do zdobycia nowej wiedzy. Na pewno mi się przyda, bo planuję studia w Wojskowej Akademii Technicznej – mówi uczennica.

Zwycięzca turnieju zostanie mistrzem ekstraklasy wojskowej i otrzyma puchar przechodni. Oprócz tego przewidziane są dyplomy, medale i nagrody dla zdobywców trzech pierwszych miejsc. Portal „Polska Zbrojna” jest patronem medialnym wydarzenia

Oddziały przygotowania wojskowego i certyfikowane wojskowe klasy mundurowe są to dwa programy edukacyjne MON mające na celu m.in. wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie, przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i zwiększenie rezerw osobowych polskiej armii. W sumie w 184 szkołach, w OPW i CWKM uczy się 10 921 uczniów.