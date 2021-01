Zapowiedź filmu "CAMBODJANA"

Michał „Młodszy Łyskacz” Król

raper, autor utworu „CAMBODJANA”



„Geneza powstania tego utworu jest zlepkiem niesamowitych zbiegów okoliczności. Gdy postanowiłem nagrać swoją solową płytę trafiłem w studio nagrań na ‘kolegę z boiska’, z którym grałem ponad 15 lat temu w juniorach jednego z warszawskich klubów i który właśnie wrócił z rocznej wyprawy do Azji. Chwilę rozmawialiśmy i od słowa do słowa temat zszedł na filmy wojenne. Tym człowiekiem był Michał Owerczuk, a filmem oczywiście Cambodjana. Michał opowiedział mi wyjątkową historię, o której nigdy nie słyszałem i od razu wiedziałem, że to jest coś o czym chciałbym napisać. Po powrocie do domu zacząłem czytać i oglądać filmy o Kambodży, aż nagle złapałem długopis, usiadłem nad zeszytem i… nic. Pustka. Wtedy właśnie Marcin Sokollo wysłał mi instrumental, który od razu wpasował się idealnie do tematyki produkcji i nakręcony beatem zamknąłem oczy i po prostu zacząłem pisać. Starałem się wczuć w rolę naszych żołnierzy, którzy musieli przetrwać w Kambodży. Chciałem poczuć chociaż namiastkę tego co oni czuli i tak napisałem pierwszą zwrotkę. Jak się później okazało wyszło po prostu idealnie, bo tekst pokrywał się dokładnie z tym o czym mówią nasi Weterani. Od razu odezwałem się do brata w Chicago, czy nie chciałby uczestniczyć w tej produkcji. Pomysł bardzo mu się spodobał, a do tego kompletnym przypadkiem namówił do nagrania refrenu swojego znajomego K.F. Jacques, który występuje na co dzień w Chicago Fringe Opera. K.F. swoim niesamowitym głosem od razu stworzył rewelacyjny refren. Wszystko ułożyło się tak naprawdę samo, a na końcu Rysiek Peja, udostępnił nam swój kanał na YouTube, aby teledysk mogło zobaczyć jak najwięcej ludzi. Najlepsze w tym wszystkim było to, że po premierze utworu zadzwonił do mnie Michał, z którym byli właśnie weterani. Wyraz wdzięczności żołnierzy, którzy przeżyli nie tylko Kambodżę, ale i Jugosławię, Afganistan czy Irak był po prostu nie do opisania. Mam nadzieję, że i słuchacze „Cambodjany” będą mogli chociaż na chwilę wejść w buty naszych żołnierzy. Zapraszam do obejrzenia teledysku!”



chor. Piotr Oller

Weteran misji ONZ w Kambodży



„Cambodjana? Cóż można powiedzieć o tym utworze? Niby tylko 4 minuty, a jednak... Wspaniali ludzie napisali utwór dla nas i o nas, żołnierzach weteranach misji ONZ. Ludzie, którzy o nas tylko słyszeli, a jednak wydaje się, że poznali naszą historię. Zrobili ten utwór dla nas - uczestników misji UNTAC i chyba nie ma słów aby opisać emocje, które towarzyszyły mi i moim kolegom, gdy po raz pierwszy usłyszeliśmy ten tekst. To swego rodzaju hołd oddany nam wszystkim, którzy pamiętają wydarzenia w Kambodży oraz przede wszystkim tym, którzy z tej misji nigdy nie wrócili do domu. Nazwa utworu nawiązuje do powstającego filmu, który jest pierwszą próbą prawdziwego przedstawienia tej nieznanej historii i zapomnianego zwycięstwa, które 3 Maja 1993 pod Siem Reap odnieśli nasi bracia z 4. Kompanii Logistycznej PKW UNTAC. Mam nadzieje, że zarówno teledysk jak i przede wszystkim film trafi do szerokiego grona odbiorców, bo bohaterstwo ludzi, którzy odpierali ataki Czerwonych Khmerów w Kambodży, ale także i wszystkich Weteranów misji międzynarodowych powinno zostać docenione. To ludzie, którzy od lat pod Biało-Czerwoną banderą niosą pomoc w najodleglejszych zakątkach świata. Walczą o pokój i bronią życie bezbronnych ludzi. Jednak w Polsce mało kto pamięta o poświęceniu Żołnierzy. Ci ludzie często są pomijani, a mówi się o nich dopiero gdy ktoś zginie. I to nie zawsze. Ten utwór, film… ta akcja może ich po części pokazać większej publiczności z jakimi wyzwaniami na co dzień musi zmierzyć się człowiek w strefie działań wojennych. Cieszę się, że mimo wszelkich przeciwności nadal zajmuje się tym Michał Owerczuk. Na przestrzeni lat pokazał, że jego zaangażowanie, warsztat dziennikarski oraz pewnego rodzaju żołnierska odwaga w produkcji filmu o tak trudnej tematyce, przyniesie oczekiwane rezultaty i razem stworzymy materiał, który na stałe zagości w historii Polski. Mam też wrażenie, że „Cambodjana” powstaje nie tylko dla nas, ale także dla dzieci, które uczą się w polskiej szkole w Kambodży. Nasza placówka w prowincji Takeo, nosi nazwę Polskich Żołnierzy Weteranów Misji UNTAC 1992/1993. Wydaje mi się, że promocja tego utworu może naprawdę nam bardzo pomóc i szczerze mówiąc wierzę, że to zadziała i będziemy dalej w grze. W grze o szacunek, pamięć i honor Weteranów Wojska Polskiego.”





Paweł Bolek

podróżnik, współzałożyciel szkoły im. Polskich Żołnierzy



„Pojawienie się polskich weteranów misji UNTAC w szkole, było przełomowym momentem, tak jak niegdyś przełomowym momentem była i ich misja. Nie można oczywiście pomijać ogromnego wkładu pracy ze strony miejscowej ludności, która nie boi się trudu oraz wyzwań. Tak to jest, że gdy dobrzy ludzie trafiają na dobrych ludzi, dzieją to się rzeczy wielkie. Ta mała szkoła na peryferiach jest wielka, ilością małych, często niedostrzegalnych rzeczy, które mają w niej miejsce, jak pomoc ubogim czy niepełnosprawnym uczniom, wyrównywanie szans oświatowych czy wybudowany przez Jagodę, naszą wolontariuszkę z Poznania, plac zabaw dla dzieci. To jest jedyny taki obiekt w okolicy – dostępny dla wszystkich. Kilka razy dla uczniów udało się nawet zorganizować bezpłatne rowery. Funkcjonująca dzięki zaangażowaniu zebranej wokół Piotra Ollera grupy weteranów szkoła jest znakomitym przykładem oddolnej, szczerej i przynoszącej rezultaty współpracy między dwoma narodami. Taka prawdziwie partnerska współpraca nie zdarza się często. Cieszę się, że grupa młodych ludzi oraz wiele osób znanych z pierwszych stron gazet zaangażowało się w akcję pomocy naszej szkole, a utwór „Cambodjana” to chyba najlepszy sposób na podziękowanie Weteranom. Wracając do naszej szkoły i celów na 2021 rok. Aktualnie największym wyzwaniem jest przywrócenie zawieszonej na czas pandemii Covid działalności placówki. Mamy nadzieję, że uda się to już na wiosnę. Zanim dzieciaki wrócą do nauki niezbędne będą drobne renowacje. Chodzi o dostosowanie placówki do wymogów sanitarnych oraz jak to zwykle bywa w Kambodży po zakończaniu pory deszczowej – zwykłe porządki.”



Michał J. Owerczuk

reżyser filmu „CAMBODJANA”



„Cieszę się, że nasza akcja przyciągnęła uwagę ludzi z tak wielu różnych środowisk, a hip-hop tylko to potwierdza. To było niesamowite uczucie, kiedy pierwszy raz usłyszałem utwór tytułowy do naszego filmu. Dla mnie osobiście to była wielka przyjemność, że mogę pracować z tak utalentowanymi artystami jak Młodszy Łyskacz czy KF Jacques, a na dodatek z Przemkiem „Łyskaczem” Królem, na którego zwrotkach w składzie MorW.A. się wychowywałem. To jest właśnie siła rodziny „Cambodjana” i nie wiem, czy jakiekolwiek pieniądze byłyby w stanie kupić to co osiągnęliśmy na przestrzeni ostatnich lat. (…) Pracę nad filmem rozpocząłem w Październiku 2017 roku, kiedy to Weterani misji UNTAC spotkali się po raz pierwszy po 25latach. Do tej pory nikt z nich nie mówił o tej misji. Często nie rozmawiali nawet między sobą. Ich uraz do dziennikarzy, którzy wielokrotnie wydawali fałszywe sądy na siłę szukając sensacji, doprowadził do kompletnego braku zaufania do mediów. Postanowiłem sprawdzić na własne oczy, co wydarzyło się w Kambodży w latach 1992/1993. Udałem się do Azji gdzie spędziłem kilka miesięcy na dokumentacji do filmu. Odwiedziłem byłe obozy i miejsca w których stacjonowali Polacy. Rozmawiałem z ludźmi pamiętającymi ludobójstwo reżimu Pol Pota i Czerwonych Khmerów. Poznałem tych którzy przetrwali i bardzo ciepło wspominają Polski Kontyngent Wojskowy. Polacy jako jeden z nielicznych narodów biorących udział w misji nie nosili broni i pomagali miejscowej ludności dostarczając wodę nawet na tereny opanowane przez bojówki Pol Pota. Polscy saperzy, ryzykując własne życie brali czynny udział w rozminowywaniu Kambodży, w której do dzisiaj znajduje się ponad 6 mln niewybuchów i min przeciwpiechotnych. (...) Dlatego robimy o tym film dokumentalny, ale nie tylko. W toku dokumentacji i zgromadzonych dziesiątek godzin materiałów archiwalnych zaczęły się rodzić też inne projekty. Powstaje serial dokumentalny oraz scenariusz pełnometrażowego filmu. (…) Niestety z powodu pandemii wszystko zwolniło, ale my się nie poddajemy i dalej powoli dążymy do celu. Warto podkreślić, że nasze projekty nie są finansowane przez żadne instytucje i powstają w całości z dobrego serca, crowfundingu, ciężkiej pracy i prywatnych środków wszystkich zaangażowanych w ten projekt twórców. Pokazujemy, że z odrobiną wiary, czasu i samozaparcia wszystko jest możliwe. Za to serdecznie dziękuję wszystkim Weteranom, naszym ludziom w Kambodży, wszystkim zaangażowanym w akcję oraz całej rodzinie Cambodjana.”





Kontakt do ekipy filmowej "Cambodjana"

facebook.com/cambodjana

cambodjanamovie@gmail.com