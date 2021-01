Weekendowe Akcje Serce

To był intensywny weekend dla lotników z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego. Załogi samolotów wraz z zespołem lekarzy dwukrotnie zostały zaangażowane w akcje ratującą ludzkie życie.

Miniony weekend okazał się bardzo intensywny dla lotnikow z 8.BLTr. W sobotę, 23 stycznia, po wpłynięciu zarządzenia wykonania lotu o statusie „Hospital” przeprowadzono niezbędne analizy i przygotowania, po których załoga samolotu wraz z zespołem lekarzy w sposób planowy i bez zakłóceń podjęła się zadania ratowania ludzkiego życia. Samolot CASA C-295M o numerze 013 wykonał lot po trasie Kraków-Powidz-Kraków.

Samolot wystartował po godzinie 10 a na macierzyste lotnisko powrócił popołudniu. Zadanie lotnicze zrealizowane zostało dla Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowie.



W niedzielne popołudnie pojawilo sie kolejne wyzwanie dla lotników 8.BLTr. Samolot CASA C-295M o nr bocznym 011 wystartował o godzinie 14.27 z krakowskich Balic. Przebył trasę do Zielonej Góry, nastepnie do Warszawy, po czym powrócił na krakowskie lotnisko o godzinie 18.53. Była to 4 Akcja Serce w 2021 roku wykonana przez 8. BLTr.



Od początku roku żołnierze Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych udzielili wsparcia ratującym ludzkie życie medykom już cztery razy. Wszystkie loty zostały zrealizowane przez załogę z 8. Bazy Lotnictwa Transportowego.