Krok po kroku do cyberwojska

Chcesz zostać cyberżołnierzem? Weź udział w rekrutacji do wojsk obrony cyberprzestrzeni! Poszukiwani są wojskowi i cywilni specjaliści z zakresu m.in. systemów informatycznych, analizy danych czy inżynierii oprogramowania. – Oferujemy służbę i pracę z najlepszymi ekspertami – mówi gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni to jednostka ekspercka MON powstała w 2019 roku z połączenia Inspektoratu Informatyki z Narodowym Centrum Kryptologii. Dyrektor instytucji, gen. bryg. Karol Molenda, od 5 lutego 2019 roku pełni także obowiązki pełnomocnika ministra obrony narodowej. ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni. Ich formowanie wciąż trwa, do 2022 roku gotowe ma być dowództwo, a dwa lata później WOC mają posiadać zdolności do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni w pełnym spectrum. Rekrutacja na stanowiska cały czas trwa. Mogą na nie aplikować zarówno żołnierze zawodowi, jak i osoby cywilne.