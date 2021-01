Meta podsumowała komandoskie biegi

Ostatnie miesiące nie sprzyjały amatorom biegów ekstremalnych, mimo to udało się zorganizować – choć w nietypowej formie – biegi zaliczane do tzw. Szlema Komandosa. Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec podsumował wyniki uzyskane przez zawodników, którzy wzięli udział w XXIV Biegu Przełajowym o Nóż Komandosa oraz w XVII Maratonie Komandosa. Kto tym razem zwyciężył?



W XXIV Biegu Przełajowym o Nóż Komandosa zorganizowanym w rumuńskiej Craiovej wzięli udział żołnierze i pracownicy VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii. Fot. st. chor. sztab. Andrzej Pigla

XXIV Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa i XVII Maraton Komandosa zostały zaliczone do tzw. Szlema Komandosa 2020, czyli cyklu pięciu komandoskich imprez biegowych. Serię otworzył rok temu w Słupsku VI Ćwierćmaraton Komandosa. Z kolei w lutym w Warszawie odbył się XI Półmaraton Komandosa. Trzecim biegiem zaliczanym do cyklu była IV Setka Komandosa. Impreza miała się odbyć w Lublińcu w dniach 13–14 marca. Jednak z powodu obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa zmieniono formułę biegu. Zawodnicy mogli wystartować w dowolnym miejscu, na wybranej trasie. Z tej możliwości skorzystało prawie 200 osób. Takie same reguły uczestnictwa w zawodach obowiązywały sportowców startujących w dwóch ostatnich biegach.

Nietypowa forma rywalizacji zdobyła wielu zwolenników, dlatego organizatorzy kilkakrotnie przesuwali termin oficjalnego zakończenia obu biegów. – Ostatnie osoby, które zgłosiły się do zawodów, wystartowały 3 stycznia – mówi st. chor. sztab. rez. Zbigniew Rosiński, były prezes Mety i sędzia główny zawodów. Każdy uczestnik musiał przesłać do organizatorów szczegółową dokumentację pokonanego dystansu. – Wszystkie dane przesłane przez biegaczy wnikliwie analizowaliśmy, niekiedy prosiliśmy o dodatkowe informacje. Korespondencyjne organizowanie zawodów nie jest wcale łatwe. Muszę przyznać, że dla mnie było to o wiele trudniejsze od przygotowania tradycyjnych zawodów – podkreśla chorąży i dodaje, że w tym roku Meta nie przeprowadzi rywalizacji w takiej formule. – Zrobimy wszystko, aby przesuwać terminy biegów lub organizować je tak, by spełniając wymogi obostrzeń pandemicznych, stopniowo wypuszczać na trasę określone grupy biegaczy – dodaje działacz Mety.