Kombatanci mogą liczyć na terytorialsów

Kończy się pobieranie wymazów na obecność COVID-19 od nauczycieli klas I-III oraz pedagogów szkół specjalnych w ramach zleconego przez rząd programu przesiewowego. Próbki od ponad 46 tysięcy nauczycieli pobierali m.in. żołnierze. To kolejna aktywność wojska w ramach walki z pandemią. W operację przeciwkryzysową tylko wczoraj zaangażowanych było ponad 5,5 tys. wojskowych.

W ostatnich dniach w całej Polsce były prowadzone badania przesiewowe w kierunku obecności COVID-19 u nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych, personelu niepedagogicznego szkół oraz członków rodzin nauczycieli. W testowanie pedagogów włączyli się żołnierze. Materiał do badań w kierunku koronawirusa pobierali m.in. w przyszpitalnych punktach oraz typu „test&go”.

Jak informuje płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy wojsk obrony terytorialnej, w ciągu pierwszych czterech dni pobrano 46 tysięcy wymazów, ale bilans całej akcji będzie znany dopiero po weekendzie. Wojskowe punkty pobraniowe cieszyły się ogromną popularnością, a kolejki nauczycieli były tak duże, że trzeba było wydłużyć czas pracy punktów. – Żołnierze nie zakończyli służby o planowanej godzinie. Z uwagi na dużą liczbę osób oczekujących zakończyli działanie dopiero po tym jak pobrali wymaz od ostatniej oczekującej osoby – napisał dwa dni temu w mediach społecznościowych gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT.

Ale nie tylko nauczyciele są testowani na obecność COVID-19. Wczoraj wojskowi pobrali od osób ze skierowaniem na badania ponad 19,6 tysiąca wymazów, co stanowi 26 % wszystkich testów przeprowadzonych w Polsce.

W piątek szef resortu obrony, minister Mariusz Błaszczak, poinformował w mediach społecznościowych o nowych zadaniach dla żołnierzy. – Od dziś terytorialsi pomagają kombatantom i weteranom w procesie rejestracji na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Do tej pory o takie wsparcie poprosiło prawie 1000 osób starszych – napisał minister. Rzecznik WOT dodaje, że żołnierze będą pomagać w rejestracji telefonicznej i internetowej na szczepienia. Zbierają także informacje ilu weteranów i kombatantów będzie potrzebowało pomocy w transporcie do punktu szczepień. To nie wszystko. – W każdym województwie ma działać jeden mobilny zespół szczepieniowy. W jego składzie będą m.in. pielęgniarki oraz kontraktowani lekarze – zapowiada płk Pietrzak. Dowództwo WOT przygotowuje się także do uruchomienia w poniedziałek infolinii wsparcia dla seniorów. Pod numer 800 100 115 od godziny 7.30 do 19.30 będą mogły dzwonić osoby starsze, które potrzebują pomocy przy rejestracji na szczepienia oraz przy transporcie na szczepienie.

W całej Polsce trwają już szczepienia medyków w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. W ramach grupy „0” szczepią się także medycy w mundurach. Pierwsze dawki szczepionki przyjęła już część kadry Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego, z komendantem płk lek. Zbigniewem Aszkielańcem na czele. Zaszczepionych zostało także 138 podchorążych, studentów Kolegium Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W sobotę szczepionki przeciwko COVID-19 przyjmie niemal 300 kolejnych podchorążych. Wojskowi studenci medycyny pozostają w gotowości do podjęcia pracy w szpitalach tymczasowych. Medycy zostali zaszczepieni także m.in. w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej i 18 Dywizji Zmechanizowanej.

Niezmiennie żołnierze wspierają działalność szpitali i placówek medycznych. Wczoraj pomagali w 642 placówkach i 136 stacjach sanepidu. Współdziałali także z policją kontrolując osoby przebywające na kwarantannie. W sumie jednego dnia sprawdzili ponad 21,6 tys. adresów. Nie zapominają jednocześnie o podopiecznych domów pomocy społecznej i seniorach.

– Każdego dnia w 2-godzinnej gotowości do działania utrzymujemy ponad 200 wojskowych. Nasi żołnierze pomagają również w kilkunastu szpitalach na terenie województwa zachodniopomorskiego – podaje kpt. Błażej Łukaszewski, oficer prasowy 12 Brygady Zmechanizowanej. Obowiązki nie zmieniły się także podkomendnym 18 Dywizji Zmechanizowanej. – Codziennie ponad 700 naszych żołnierzy działa na trenie pięciu województw – mówi mjr Przemysław Lipczyński, rzecznik prasowy Żelaznej Dywizji.