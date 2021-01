Pierwsze przysięgi Terytorialsów w 2021 roku

W ten weekend blisko 300 kolejnych ochotników do pełnienia terytorialnej służby wojskowej wypowie słowa roty i stanie się żołnierzami Wojska Polskiego. Pierwsze w 2021 roku zaprzysiężenia Terytorialsów odbędą się w 6 brygadach OT i aż w 8 lokalizacjach. 16 stycznia odbędzie się przysięga w Inowrocławiu, natomiast 17 stycznia w Białymstoku, Lublinie, Morągu, Braniewie, Giżycku, Malborku i Szczecinie. W pierwszym kwartale 2021 roku zaplanowane zostały 34 uroczystości zaprzysiężenia. Większość osób, które będą składały przysięgę w ten weekend to uczniowie, studenci i nauczyciele, którzy odbyli szkolenie podstawowe w ramach projektu „Ferie z WOT”. W związku z obecną sytuacją epidemiczną wszystkie uroczystości odbywają się w ścisłym reżimie sanitarnym bez zaproszonych gości.

16 stycznia 2021 r.

8 Kujawsko-Pomorska Brygada OT

INOWROCŁAW, godz. 11:00

16 stycznie o godzinie 11:00 na ternie 82 Batalionu Lekkiej Piechoty w Inowrocławiu rozpocznie się uroczysta przysięga ochotników do pełnienia terytorialnej służby wojskowej w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie OT. Wśród 20 osób składających przysięgę znajdują się ekonomiści, mechanicy, informatycy, historyk oraz ratownik wodny.

17 stycznia 2021 r.

2 Lubelska Brygad OT

LUBLIN, godz. 11:00

17 stycznia br. o godz. 11.00 w koszarach wojskowych na Majdanku w Lublinie odbędzie się pierwsza w tym roku i 30 w historii Lubelskiej Brygady przysięga wojskowa. Na sztandar 2 Lubelskiej Brygady OT im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” przysięgać będzie 67 ochotników z województwa lubelskiego. Blisko połowa z nich to pełnoletni uczniowie, studenci i nauczyciele, którzy postanowili spróbować swoich sił i odbyć szkolenie podstawowe w ramach projektu „Ferie z WOT”. Ochotnicy od 4 stycznia br. ćwiczą na poligonie oraz w koszarach, pod okiem doświadczonych instruktorów z batalionu lubelskiego i zamojskiego. Szkolenie zakończy tzw. „pętla taktyczna”, czyli egzamin, który będzie podsumowaniem zdobytej wiedzy i umiejętności. Następnie żołnierze będą doskonalić i rozwijać swoje umiejętności przez kolejne trzy lata.

4 Warmińsko-Mazurska Brygada OT

BRANIEWO, godz. 8:00

MORĄG, godz. 11:00

GIŻYCKO, godz. 9:00

W najbliższą niedzielę w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie OT do złożenia przysięgi wojskowej przystąpi 90 ochotników. Uroczystości odbędą się w 3 lokalizacjach: w Braniewie o godz. 8.00, Morągu o godz. 11.00 oraz Giżycku o godz. 9.00. Wśród ochotników, którzy zasilą szeregi 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT znaleźli się m.in. lekarze, dziennikarze, elektrycy, instruktorzy sztuk walki, nauczyciele, pasjonaci militariów, historii i wielu innych. W życiu cywilnym każdy robi coś innego, ale wszystkich łączy jedno - chęć służby Ojczyźnie i lokalnej społeczności.

Podczas uroczystości zaprzysiężenia w Morągu odbędzie się również promocja podoficerska 39 żołnierzy, którzy otrzymają promocje na pierwszy stopień podoficerski, wzmacniając jednocześnie strukturę wojska na poziomie dowódczym. Są to absolwenci kursu SONDA - projektu dla liderów, w którym może wziąć udział wyselekcjonowana grupa kandydatów.

14 Zachodniopomorska Brygada OT

SZCZECIN – PODJUCHY, godz. 10:00

37 nowych żołnierzy 14 Zachodniopomorskiej Brygady OT złoży przysięgę wojskową w niedzielę, 17 stycznia na placu apelowym jednostki w Szczecinie - Podjuchach. Wśród przysięgających 25 osób to mężczyźni, 12 - kobiety. Większość to ludzie młodzi, którzy okres ferii przeznaczyli na odbycie szkolenia podstawowego. Wśród nowych żołnierzy prawie połowa to mieszkańcy Stargardu, a wśród nich siedmiu to koledzy z jednej klasy II LO w Stargardzie. Ze Stargardu pochodzą też dwie bliźniaczki, które wstąpiły do WOT zachęcone przez kolegów z klasy mundurowej.

7 Pomorska Brygada OT

MALBORK, godz. 10:00

17 stycznia o godz. 10:00 ochotnicy do pełnienia służby wojskowej w 7 Pomorskiej Brygadzie OT złożą przysięgę wojskową na terenie 22 bazy lotnictwa taktycznego w Malborku. Zaprzysiężonych zostanie 18 nowych Terytorialsów. Wśród nich głównie uczniowie szkół średnich, pracownik magazynu, pracownica banku i administracji publicznej.

1 Podlaska Brygada OT

BIAŁYSTOK, godz. 11:00

17 stycznia o godzinie 11:00 na terenie kompleksu wojskowego w Białymstoku przysięgę złoży 36 ochotników do pełnieni służy w 1 Podlaskiej Brygadzie OT. Będzie to 30. przysięga w podlaskiej brygadzie i jednocześnie pierwsza w 2021 roku. Przysięgający to młodzi ludzi – średnia wieku nie przekracza 25 lat. Wśród nich są: uczniowie, nauczyciele, studenci, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, inżynier-konstruktor, kierowca, technik weterynarii.

17 stycznia przypada także 30. rocznica powstania litewskich Ochotniczych Siły Obrony Narodowej (KASP), partnera zagranicznego 1PBOT.

Przysięga podlaskich Terytorialsów będzie transmitowana na żywo na kanale You Tube Wojsk Obrony Terytorialnej.

Tekst: płk Marek Pietrzak/DWOT