Symulator Orlika w Dęblinie

Wykonają misje powietrzne w dzień i w nocy, przy dużym zachmurzeniu, w deszczu lub śniegu. Sprawdzą swoje umiejętności także podczas oblodzenia, w przypadku awarii silnika, instalacji hydraulicznej, a nawet pożaru. Między innymi takie zadania na symulatorze PZL-130 Orlik TC-II przećwiczą piloci i podchorążowie. Urządzenie zainstalowano w 4 Skrzydle Lotnictwa Szkolnego.

Symulator samolotu szkoleniowego PZL-130 Orlik stanął w 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, obok innych symulatorów, m.in. samolotu M-346 Bielik czy śmigłowca SW-4. – Urządzenie otrzymaliśmy pod koniec ubiegłego roku. Kończymy właśnie prace związane z instalacją symulatora i planujemy, że pierwsi podchorążowie i piloci-instruktorzy Orlików rozpoczną wirtualne treningi 20 stycznia – informuje por. Ewa Złotnicka, oficer prasowy 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

Piloci chwalą nowoczesne urządzenie. – To najwyższej klasy symulator, dzięki niemu szkolenie będzie efektywniejsze i znacznie tańsze – przyznaje mjr pil. Michał Anielak z 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Instruktor i wieloletni pilot samolotów PZL-130 Orlik zaznacza, że nowy symulator w pełni odzwierciedla kabinę Orlika oraz dynamikę ruchu samolotu w powietrzu, dlatego też wirtualny trening lepiej przygotuje młodych pilotów do realnych lotów. – Dzięki symulatorowi w znacznym stopniu odciążymy flotę samolotów szkoleniowych, co wpłynie na bezpieczeństwo lotów. Dodatkowo zespół akrobacyjny „Orlik“ będzie wykorzystywał symulator do wirtualnych treningów lotów grupowych – dodaje oficer.