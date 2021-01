Kutno w sieci LogHubs

Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy Skład Materiałowy w Kutnie jest jednym z trzynastu wojskowych magazynów tworzących w Europie sieć centrów logistycznych LogHubs. Armie państw Unii Europejskiej mają w nich składować różnego typu pojazdy, broń, specjalistyczny sprzęt, środki bojowe, paliwa czy wodę. LogHubs osiągnęła pod koniec 2020 roku wstępną gotowość operacyjną.

W 2018 roku państwa tworzące Unię Europejską uruchomiły w ramach współpracy strukturalnej PESCO program „Network of Logistic Hubs in Europe and Support to Operations”, czyli „Sieć centrów logistycznych w Europie i wsparcia operacji”. Chodzi o zorganizowanie na terenie Starego Kontynentu sieci kilkudziesięciu centrów logistycznych – Logistic Hubs (lub LogHubs), w których armie państw uczestniczących w projekcie mogłyby przechowywać swoje zapasy. Dzięki temu – w razie wybuchu konfliktu zbrojnego – można uniknąć czasochłonnego przerzutu tych materiałów na znaczne odległości.

W magazynach będą przechowywane pojazdy różnego typu, specjalistyczny sprzęt, broń i amunicja, wyposażenie osobiste żołnierzy, paliwa i smary oraz części zamienne. Trafią do nich również zapasy wody i żywności. Według założeń magazyny – w razie potrzeby – będą służyć jako warsztaty remontowe uszkodzonych aut, wozów, transporterów i czołgów.