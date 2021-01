Terytorialsi dostarczyli ponad 2 tys. litrów płynów do dezynfekcji

Terytorialsi z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej dostarczyli ponad 2 tysiące litrów płynów do dezynfekcji, które docelowo trafiły do organizatorów wypoczynku dla dzieci.

Dziś w walkę z wirusem zaangażowanych jest blisko 5,5 tysiąca żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym ponad 200 z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza. Oprócz wsparcia służby zdrowia, policji, sanepidów czy dostarczania żywności na wnioski ośrodków pomocowych, mazowieccy terytorialsi transportują środki ochrony indywidualnej.

W minionym tygodniu na wniosek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej w Nowych Grobicach przetransportowali ponad 4 tysiące butelek z płynem do dezynfekcji, co łącznie stanowi ponad 2 tysiące litrów. Żołnierze dostarczyli towar do ośmiu Komend Powiatowych Straży Pożarnej na terenie północnego Mazowsza skąd płyn trafił do organizatorów półkolonii dla dzieci, które 4 stycznia rozpoczęły ferie zimowe.