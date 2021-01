200 litrów wojskowej krwi

Były żołnierz 12 Brygady Zmechanizowanej, a obecnie Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie oddał właśnie dwusetny litr krwi!

Przez kilka lat był prezesem Wojskowego Klubu HDK Szczecin, do którego należy wielu żołnierzy Błękitnej Brygady. Dotychczas razem oddali setki litrów krwi, co pozwoliło uratować niejedno z istnień ludzkich. Dodatkowo systematycznie propagują zarówno wśród żołnierzy, jak i w społeczeństwie Pomorza Zachodniego ideę krwiodawstwa, za co należy im się ogromne uznanie.

Warto również podkreślić, że w tej chwili żyją tylko 4 osoby w Polsce, które oddały ponad 200 litrów krwi, więc czekamy cierpliwie aż kolejni żołnierze osiągną TAK wyjątkowy wynik.