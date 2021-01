Kurs kierowców czołgu T-72

Młodzi adepci, po ukończonym kursie będą znać przepisy ruchu drogowego, zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas użytkowania czołgu, ogólną budowę oraz podstawowe dane taktyczno-techniczne czołgu, zasady eksploatacji czołgu, zakres czynności kontrolno - obsługowych wykonywanych przez kierowcę czołgu. To dopiero pierwszy krok, a następne poczynią już w trakcie służby i wraz z narastającym doświadczeniem. - Część teoretyczna była dla nas bardzo ważna i ciekawa z uwagi na dużą i różnorodną tematykę szkolenia, która stanowi bardzo ważny element całego szkolenia i przygotowania nas do dalszej nauki, abyśmy mogli w pełni wykorzystać swój potencjał jako kierowcy czołgu T-72 – powiedział kapral Krzysztof Wieczorek z 5 Batalionu Saperów z Krosna Odrzańskiego.

Po ukończeniu części teoretycznej, a przed przystąpieniem do części praktycznej szkoleni wykonali szereg ćwiczeń na trenażerach BESKID 2M/K służących do wyuczenia się takich czynności na czołgu jak ruszanie z miejsca i zatrzymanie, zmiana biegów i wykonywanie skrętów. - Trenażery służyły nam do nauki podstawowych umiejętności jazdy, dzięki której łatwiej jest nam przesiąść się do czołgu T-72 i wykonywać wyuczone czynności w terenie. Zdecydowanie przyjemniejsza jest jazda na żywym sprzęcie, ale do tego potrzebne jest bezbłędne opanowanie czynności na trenażerach – powiedział st. szer. Maciej Chęciński z 34 BKPanc.

Podczas części praktycznej kierowcy mają nauczyć się między innymi bezpiecznego użytkowania czołgu, wykonywania podstawowych regulacji w zakresie swoich uprawnień i odpowiedzialności. Lokalizowania oraz usuwania typowych niesprawności w działaniu mechanizmów i układu pojazdu z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów będących na wyposażeniu pojazdu, ale również zastosować jazdę dynamiczną w różnych warunkach terenowych w dzień i w nocy i udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

- T-72 nie są tak zaawansowane technologicznie, jak Leopardy, jednak mają swoje atuty. Dzięki specjalnemu lemieszowi czołg jest w stanie samodzielnie okopać się w terenie. Może też miotać ładunki wydłużone, które pomagają przejść przez pole minowe, no i T-72 jest znacznie mniejszy, a zadaniem żołnierza jest dobrze przygotować się do pełnego wykorzystania sprzętu, jaki został mu przydzielony. Tymczasem T-72 służące w 34BKPanc będą modyfikowane, co ma zwiększyć ich zdolności bojowe. Specjalnie na szkolenie przyjechali instruktorzy do nauki jazdy z Żurawicy i Poznania, z którymi do Żagania dotarły specjalistyczne czołgi do nauki jazdy tzw. SJ-2 – powiedział kpt. Maciej Banaszyński.

Weryfikacją zdobytych umiejętności będzie końcowy egzamin, który będzie miał miejsce w luty.

Tekst: por. Marta Wieliczko