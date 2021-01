Kolebka biathlonu w rozbudowie

Budowę Narciarskiego Centrum Rekreacyjnego połączonego ze stadionem biathlonowym rozpoczęto od prac przy trasach biegowych za strzelnicą, którą przed siedmiu laty zniszczył potężny halny. – Powstaną trasy biegowe (letnie i zimowe) o długości 8 km, z czego 3100 m będzie pokryte asfaltem. Natomiast odcinek o długości ponad 4,5 km, przebiegający przez teren należący do Tatrzańskiego Parku Narodowego, będzie miał nawierzchnię żwirową. W ramach inwestycji zostaną też wybudowane nowe mury oporowe tras, odwodnienie, a na stadionie będzie ułożona nowa murawa – wylicza Roman Krupa. Boisko na stadionie biathlonowym ma mieć 62 m szerokości oraz 100 m długości i zmieni się jego usytuowanie – nie będzie położone równolegle do ulicy Groń, a prostopadle.

Stadion biathlonowy z trasą położoną na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego połączy 12-metrowa kładka, którą już wybudowano nad ulicą Królewską. Zarówno obiekt, jak i trasy będą oświetlone. Jest to istotne ze względu na organizację w przyszłości międzynarodowych imprez, ale i możliwości wykorzystania tras biegowych do celów rekreacyjnych. Oprócz prac związanych z oświetleniem, w pierwszym etapie rozbudowy, zostaną wybudowane tunel pod trasami prowadzący do strefy startu i mety oraz o miejsca parkingowe. – Na stadionie i trasach w pobliżu strzelnicy powstanie także instalacja do sztucznego naśnieżania trasy. Nie będzie jej natomiast na trasach leżących na terenie TPN – dodaje wójt.

Po zakończeniu I etapu inwestycji na obiekcie będzie już można trenować i organizować zawody. – Dla nas najważniejsze jest to, że dzięki oddaniu do użytku nowych tras nartorolkowych będzie można na nich bezpiecznie trenować. Cieszę się, że poprawią się nam znacznie warunki do przygotowań do sezonu letniego. Dzięki oświetleniu tras możliwy będzie trening również po zmierzchu – przyznaje mjr rez. Józef Staszel, sekretarz BKS WP Kościelisko i wiceprezes Polskiego Związku Biathlonu. Major, który pomagał w przygotowaniu planów przebudowy obiektu, podkreśla, że unowocześnione trasy biegowe będą spełniać wszystkie wymogi Międzynarodowej Unii Biathlonu (IBU). – IBU już potwierdziła, że nasze trasy mają odpowiednie profile – mówi.

W II etapie inwestycji planowane są m.in. budowa dwóch mostów na trasach i zmodernizowanie strzelnicy do wymogów IBU. – Mają również powstać pawilony: sterowni strzelnicy i obsługi zawodów, a także budynek z szatniami dla zawodników i magazynowo-garażowy – dodaje Roman Krupa. – Natomiast w ramach III etapu inwestycji chcielibyśmy wybudować obiekt noclegowo-gastronomiczny i trybunę dla widzów – mówi Krupa. Po zakończeniu przebudowy obiektu w Kirach będzie on mógł znów gościć najlepszych na świecie biathlonistów. – Przed nami jeszcze wiele pracy, aby w kolebce polskiego biathlonu znów odbywały się wielkie międzynarodowe imprezy – podkreśla wójt Kościeliska.



Jeden z projektów nowego stadionu biatlonowego w Kirach. Fot. arch. BKS WP Kościelisko

Na korzyści związane z otwarciem nowoczesnego ośrodka sportowego liczą nie tylko sportowcy, lecz także samorządowcy. – Mam nadzieję, że Narciarskie Centrum Rekreacyjne połączone ze stadionem biathlonowym będzie dobrze służyć zarówno sportowcom wyczynowym, jak i amatorom. Chciałbym, aby obiekt w Kirach stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez całe rodziny, miejscem, w którym przez cały rok będzie można biegać i aktywnie spędzać czas – mówi Roman Krupa.

W zmodernizowanym obiekcie na pewno będą trenować sportowcy z Biathlonowego Klubu Sportowego Wojsko Polskie Kościelisko. – W Kirach dzięki wojsku powstał pierwszy w kraju obiekt biathlonowy. Po jego przebudowie zostaną stworzone możliwości do organizacji na nim międzynarodowych imprez dla żołnierzy – zauważa płk Tomasz Bartkowiak, który od 2015 roku odpowiada za sport wyczynowy w Wojsku Polskim.

Warto przypomnieć, że w latach sześćdziesiątych XX wieku wojsko wybudowało w Kirach stadion biathlonowy przy mieszczącym się tam Ośrodku Szkolenia Sportowego Wojska Polskiego. Tam również swoją bazę utworzyli biathloniści z Wojskowego Klubu Sportowego Legia Zakopane, w którym zalążki biathlonu w Polsce stworzył w 1958 roku młody oficer Stanisław Zięba. Po kilku latach ciężkiej pracy jego podopieczni utworzyli biathlonową reprezentację na igrzyska olimpijskie w Insbrucku (1964), na których szóste miejsce wywalczył Józef Rubiś. Dwa lata później podwładni ppłk. Zięby wywalczyli pierwsze medale na mistrzostwach świata – drugie miejsca zajęli Józef Sobczak-Gąsienica oraz sztafeta, w której wraz z nim pobiegli: Rubiś, Stanisław Łukaszczyk i Józef Sobczak.