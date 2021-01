Żołnierze wspierają walkę z COVID-19

Cały czas na froncie walki z COVID-19 pozostaje 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana. – Nasi żołnierze wspierają pracowników szpitali na terenie województwa lubuskiego, np. w Skwierzynie, Gorzowie, Międzyrzeczu, Kostrzynie i Krośnie Odrzańskim. Razem z policją kontrolujemy osoby przebywające na kwarantannie – wylicza ppor. Anna Dominiak z 17 WBZ.

Podobne zadania wykonują także spadochroniarze. Żołnierze 6 Brygady Powietrznodesantowej m.in. wspierają medyków z województw małopolskiego i śląskiego. Wojskowi pobierają wymazy i pomagają pracownikom stacji sanepidu. – Ponadto cały czas utrzymujemy żołnierzy w gotowości do ewakuacji domów pomocy społecznej i dekontaminacji – podaje mjr Marta Markieta, oficer prasowy 6 BPD.

Nie słabnie zaangażowanie wojsk obrony terytorialnej. Przykładem może być 12 Wielkopolska Brygada OT, która do operacji „Trwała odporność” skierowała dziś kilkuset swoich żołnierzy. Terytorialsi współdziałają z żołnierzami wojsk operacyjnych, zajmują się m.in. triażem w szpitalach oraz aktualizują elektroniczny system ewidencji medycznej. Prowadzą przyszpitalne i mobilne punkty wymazowe, wspierają domy pomocy społecznej i izolatoria. Do walki z COVID-19 każdego dnia około 300 terytorialsów deleguje 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej. Do ich zadań należy m.in. opieka nad kombatantami, którym dostarczają ciepłe posiłki, ale też działają w placówkach medycznych. Podkarpaccy terytorialsi transportują także próbki do badań w kierunku SARS-CoV-2 między szpitalami powiatowymi na Podkarpaciu a stacją sanepidu w Rzeszowie.

Zgodnie z danymi Dowództwa Generalnego RSZ od 30 grudnia 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku z jednostek podległych DGRSZ wyznaczono do działań przeciwkryzysowych ponad 2500 żołnierzy i 263 jednostki sprzętu wojskowego. Drugie tyle do działania skierowały wojska OT. – Żołnierze cały czas wspierają publiczną służbę zdrowia i prowadzą dezynfekcje. 1 stycznia wykonali także lot z pomocą humanitarną do Chorwacji, która została poszkodowana w wyniku trzęsienia ziemi. Zawieźli do Zagrzebia m.in. namioty, łóżka polowe, materace i śpiwory – podaje ppłk Marek Pawlak, rzecznik prasowy DGRSZ.

Tylko wczoraj, 3 stycznia, żołnierze z wojsk operacyjnych i terytorialnych wykonali niemal 2000 wymazów. Badania pobierali w punktach przyszpitalnych oraz Test & Go (np. w Toruniu, Inowrocławiu, Poznaniu i Bydgoszczy). Wojsko jest obecne również w 500 szpitalach i placówkach medycznych oraz 53 stacjach sanepidu. Żołnierze pomagali w budowie 10 szpitali tymczasowych. To nie wszystko. Wsparcie ze strony żołnierzy otrzymują też pracownicy i pensjonariusze DPS-ów oraz 481 kombatantów i weteranów. Niemal 600 wojskowych było zaangażowanych w kontrolę osób przebywających na kwarantannie. Żołnierze sprawdzili niemal 11 tysięcy adresów na terenie 10 województw.