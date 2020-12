Na straży niebieskiej linii

Ppłk Daniel Kowalewski: Jest to misja pokojowa realizowana pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wszystkie nasze działania określone są przez rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ numer 17-01 oraz 24-85. W praktyce oznacza to, że będziemy monitorować zawieszenie broni na granicy libańsko-palestyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. niebieskiej linii rozdzielającej te dwa państwa. Podczas naszej służby będziemy kłaść szczególny nacisk na utrzymanie dobrych relacji z lokalną ludnością oraz zwiększanie zdolności libańskich sił zbrojnych do samodzielnego utrzymania bezpieczeństwa w tym rejonie.

W Libanie kształtujemy nie tylko dobry wizerunek niebieskich hełmów ONZ, ale przede wszystkim Wojska Polskiego. Chcemy, żeby mieszkańcy tego regionu byli pozytywnie nastawieni do naszych działań – mówi ppłk Daniel Kowalewski. Z dowódcą PKW UNIFIL rozmawiamy o wyzwaniach czekających polskich żołnierzy, którzy wkrótce ruszają do Libanu.

REKLAMA

Na czym dokładnie będzie polegała współpraca z libańską armią?

Będziemy prowadzić wspólne patrole, przygotowywać punkty kontrolne na drogach i obserwować, jak libańscy żołnierze radzą sobie na tych posterunkach. Zarazem w ramach szkoleń prowadzonych na wszystkich szczeblach dowodzenia chcemy im przekazywać nasze doświadczenia oraz umiejętności.

Rozumiem, że zaangażowanie polskich żołnierzy ukierunkowane jest raczej na obserwację działań niż prowadzenie wspólnych operacji?

Tym między innymi różni się misja w Libanie od misji w Iraku czy Afganistanie, gdzie działamy ramię w ramię z sojusznikami. W tym wypadku będziemy właśnie obserwować libańskich żołnierzy i ewentualnie wskazywać obszary, w których można zmienić coś na lepsze.

Jakim jeszcze wyzwaniom będą musieli sprostać pana żołnierze?

Kolejny, bardzo ważny dla nas obszar działań, to ochrona oraz wspieranie ludności. Taką opieką otoczymy wszystkich obywateli, między innymi poprzez różne akcje pomocowe i humanitarne. Nie zapominamy, że w Libanie kształtujemy nie tylko dobry wizerunek niebieskich hełmów, ale przede wszystkim Wojska Polskiego. Chcemy, żeby mieszkańcy tego regionu byli pozytywnie nastawieni do naszych działań.

Jaka to będzie pomoc?

Już na pierwszej i drugiej zmianie żołnierze z 12 Brygady Zmechanizowanej realizowali takie przedsięwzięcia jak wyposażenie lokalnych szkół w komputery czy pomoc w organizacji oświetlenia w kilku miejscowościach. Mieszkańcy są pozytywnie zaskoczeni naszą działalnością i bardzo chętnie przyjmują tę pomoc. Niestety, ze względu na pandemię COVID-19 musieliśmy ograniczyć bezpośrednie kontakty i niektóre projekty zostały odłożone na później. Ale chcemy je kontynuować. Już teraz dostajemy sygnały, że miejscowe szkoły proszą nas o organizację zajęć z pierwszej pomocy, wychowania fizycznego czy… gotowania. Na przeprowadzenie tych ostatnich także jesteśmy gotowi.

Wspomniał pan o doświadczeniach pierwszej oraz drugiej zmiany PKW UNIFIL w Libanie. Czy przez ten czas misja ewoluowała?

Nasze zadania są ściśle określone mandatem ONZ i w tym zakresie nie możemy wprowadzać zmian. Natomiast bierzemy pod uwagę doświadczenia zebrane w czasie poprzednich zmian i na bieżąco uwzględniamy je w stosowanych procedurach.

Możemy podać przykład takich zmian?

Jednym z naszych zadań jest patrolowanie stref odpowiedzialności. Na początku patrole te były prowadzone przede wszystkim przez polskich żołnierzy. Z czasem okazało się, że zwiększenie udziału sił libańskich daje pozytywne efekty i chcemy ten kierunek rozwijać. Chcemy być widoczni ramię w ramię z żołnierzami libańskimi. To ważne, by lokalni żołnierze towarzyszyli naszym na ulicach, bazarach, byśmy czasem usiedli w kawiarni i wypili kawę. Już w czasie poprzednich zmian otworzyliśmy się na ludność cywilną, to tworzy nasz pozytywny wizerunek, wzmacnia zaufanie i przekłada się na rezultaty naszej służby.

W Libanie polscy żołnierze służą wspólnie z żołnierzami irlandzkimi oraz węgierskimi. Jak przebiega współpraca?

Na początek warto zauważyć, że trzecia zmiana będzie pierwszą, w której wspólnie z żołnierzami węgierskimi będziemy realizować zadania mandatowe w ramach kompanii manewrowej. Nie ukrywam, że na początku mieliśmy trochę obaw, ponieważ jest to nowy element. Szybko okazało się jednak, że żołnierze węgierscy dobrze rozumieją tę misję, odnajdują się w naszym ugrupowaniu i bez problemów zrealizowali zaproponowany przez nas program szkolenia. Dziś mogę potwierdzić, że żołnierze węgierscy są bardzo dobrze przygotowani. Tak samo jak pluton mieszany, w ramach którego będą wykonywać zadania czekające nas na miejscu.

A jak wygląda współpraca z naszymi sojusznikami z Irlandii?

Nie otrzymuję żadnych negatywnych sygnałów. Dowódcą batalionu irlandzko-polskiego jest Irlandczyk i to właśnie on decyduje o wielu kwestiach. Zarówno na pierwszej, jak i drugiej zmianie współpraca ta układała się wzorowo. Co więcej, ze względu na COVID-19 oraz rotacje kontyngentów wypracowaliśmy procedury, w których obie kompanie mogą przejmować działania od swoich sojuszników.

Co według pana, jako dowódcy kontyngentu, będzie największym wyzwaniem dla trzeciej zmiany?

Wszyscy wiemy, że największym problemem w tej chwili jest COVID-19. Niestety, blokuje on część naszych działań i ogranicza kontakt z lokalną ludnością. Należy także brać pod uwagę, że ze względów politycznych czy gospodarczych sytuacja w rejonie niebieskiej linii zawsze może ulec zmianie. Natomiast podczas przygotowania kontyngentu przepracowaliśmy wszystkie możliwe scenariusze, które mogłyby się wydarzyć. Jesteśmy gotowi także na zadania wyższego ryzyka, ale jestem optymistą i mam nadzieję, że te umiejętności nie będą potrzebne.