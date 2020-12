Zaszczepmy się przeciw COVID-19

Koronawirus wkroczył w nasze życie z brutalną siłą - uderzył w naszych bliskich, a często także w nas samych. Wiele miesięcy badań nad koronawirusem pozwoliło dobrze poznać przeciwnika i znaleźć jego słabe strony. (...) Poddano nas dużej próbie. Dziś byłoby nierozsądnie zrezygnować z szansy na powrót do zdrowia i normalności. Wojsko Polskie będzie szczepione w I etapie, zaraz po personelu medycznym. Zachęcam wszystkich żołnierzy do tego, aby jak najliczniej skorzystać z tej szansy i dać przykład odpowiedzialności. Zaszczepmy się przeciw COVID-19 - tymi słowami Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej zwrócił się do żołnierzy zachęcając ich do szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Ministerstwo Obrony Narodowej rozpoczyna kampanię zachęcającą żołnierzy Wojska Polskiego do udziału w programie szczepień. Codziennie w mediach społecznościowych będą publikowane sylwetki dowódców, innych żołnierzy oraz osób związanych z Wojskiem Polskim, którzy chcą się zaszczepić. Siły Zbrojne będą szczepione w I etapie, zaraz po personelu medycznym. Swój udział w akcji już zapowiedzieli m.in. generał Rajmund Andrzejczak, Szef Sztabu Generalnego WP, generał Jarosław Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych oraz dowódcy dywizji i innych jednostek resortu. W kampanii wezmą udział także członkowie kierownictwa MON, m.in. minister Mariusz Błaszczak i wiceminister Wojciech Skurkiewicz. Program szczepień wśród żołnierzy będzie tematem artykułów i wywiadów w miesięczniku "Polska Zbrojna" oraz w programie "Wojsko-Polskie.pl" na antenie TVP1.



Film: MON