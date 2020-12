Ferie z gwiazdami sportu

W poniedziałek rozpoczynają się ferie, których w tym roku uczniowie nie spędzą na wyjazdach. Jednym z pomysłów na uatrakcyjnienie dwutygodniowego pobytu w domach mogą być treningi w sieci z gwiazdami sportu. Wojsko wyszło z taką inicjatywą i zaprasza na „Wojskowe ferie online – Ćwicz z nami!”. Będzie można wspólnie trenować m.in. z Otylią Jędrzejczak!

Organizatorem „Wojskowych ferii online – Ćwicz z nami!” jest Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Oddziałem Wychowania Fizycznego i Sportu Dowództwa Generalnego RSZ.

Do udziału w akcji zachęcają m.in. Andrzej Supron i kpr. Marcin Lewandowski. Wicemistrz olimpijski w zapasach z 1980 roku, a obecnie prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, na nagranym klipie zaprasza do ćwiczeń całe rodziny. To samo proponuje średniodystansowiec z Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza Bydgoszcz. – Będziemy trenować z całymi rodzinami, to jest nawet wskazane. Ja również będę prowadził zajęcia. Będę ćwiczył z moimi córeczkami – podkreślił kpr. Lewandowski.