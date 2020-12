Szer. Justyna Święty-Ersetic liczy na Wasze głosy

Kapituła Plebiscytu organizowanego przez najstarszy dziennik sportowy w kraju – w przyszłym roku będzie obchodził, podobnie jak „Polska Zbrojna”, setną rocznicę powstania – do zwycięstwa w głosowaniu na najlepszego sportowca Polski nominowała mniej kandydatów niż w ostatnich latach. Nie oznacza to jednak, że w roku, w którym nie odbyło się wiele wielkich imprez, polscy sportowcy nie odnosili sukcesów. – Nigdy wcześniej nie widzieliśmy jak tenisistka znad Wisły wygrywa turniej wielkoszlemowy, jak rywale drżą przed kapitanem piłkarskiej reprezentacji Polski, a jego Bayern triumfuje w Lidze Mistrzów, gromiąc po drodze Barcelonę 8:2. Nie przypuszczaliśmy, że tak szybko nasz człowiek zdobędzie tytuł UFC. Aby podkreślić wyjątkowość tego roku, tym razem czołową dziesiątkę tworzymy z piętnastoosobowej listy kandydatów – tak Paweł Wołosik, redaktor naczelny „Przeglądu Sportowego”, uzasadnił skróconą listę nominowanych.

Lekkoatletka szer. Justyna Święty-Ersetic jest jedynym reprezentantem Wojska Polskiego w gronie 15 zawodników nominowanych do zwycięstwa w 86. plebiscycie „Przeglądu Sportowego”. Jego wyniki poznamy 9 stycznia. Konkurencja jest bardzo silna, dlatego liczy się każdy głos!

Lekkoatleci nie mieli zbyt wielu okazji w minionym sezonie. by powalczyć o wysokie lokaty na wielkich imprezach. Nie przeszkodziło to jednak szer. Święty-Ersetic pokazać wyjątkowej klasy, przede wszystkim w występach halowych. Jako trzecia Polka w historii wygrała cykl zawodów World Indoor Tour. Pobiła też wynikiem 51,37 s halowy rekord Polski na dystansie 400 m. Natomiast w okrojonym letnim sezonie bardzo dobrze spisała się m.in. w Memoriale Kamili Skolimowskiej i w mistrzostwach Polski. W tych pierwszych zawodach 400 m przebiegła w 51,33 s i był to ósmy czas na liście tegorocznych światowych osiągnięć. Natomiast w krajowym czempionacie wywalczyła złoty medal z czasem 51,44 s.

Te wyniki zostały już docenione przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i „Przegląd Sportowy”. Reprezentantka Wojska Polskiego została wyróżniona „Złotymi Kolcami”, nagrodą dla najlepszej lekkoatletki roku. Co warto podkreślić, w kategorii mężczyzn, ranking ten wygrał jej kolega w mundurze – mar. Wojciech Nowicki.

Głosowanie w ramach I etapu plebiscytu za pośrednictwem stron internetowych www.przegladsportowy.pl zakończy się 31 grudnia 2020 roku o godzinie 12.00. Natomiast głosowanie w ramach I etapu plebiscytu za pośrednictwem numeru Premium SMS zakończy się 8 stycznia 2021 roku o godzinie 16.00. Z kolei głosowanie za pośrednictwem numeru Premium SMS w ramach II etapu plebiscytu rozpocznie się 9 stycznia 2021 r. o godzinie 20.00 i zakończy w trakcie Gali Mistrzów Sportu, której transmisję będzie można obejrzeć na antenie Polsatu. Na uczestników głosowania czekają atrakcyjne nagrody.

Lista nominowanych

1. Jan Błachowicz (MMA)

2. Jan Krzysztof Duda (szachy)

3. Magomedmurad Gadżijew (zapasy)

4. Kajetan Kajetanowicz (rajdy samochodowe)

5. Dawid Kubacki (skoki narciarskie)

6. Michał Kwiatkowski (kolarstwo)

7. Wilfredo Leon (siatkówka)

8. Robert Lewandowski (piłka nożna)

9. Natalia Maliszewska (short-track)

10. Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo)

11. Kamil Stoch (skoki narciarskie)

12. Iga Świątek (tenis)

13. Justyna Święty-Ersetic (lekkoatletyka)

14. Katarzyna Wasick (pływanie)

15. Bartosz Zmarzlik (żużel).