Wojsko nie zwalnia przed świętami

Pobierają wymazy w kierunku SARS-Cov-2, wspierają działalność domów pomocy społecznej i stacji sanepidu, dbają także o kombatantów i seniorów. Tylko wczoraj żołnierze pomagali medykom w 651 szpitalach. Żołnierze prowadzą także akcję „Łączymy na święta”. Dzięki terytorialsom ponad pół tysiąca osób, w tym chorzy na koronawirusa, porozmawiało ze swoimi bliskimi.

Zaangażowanie wojska w walkę z pandemią nie maleje mimo zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Tylko wczoraj zadania wykonywało blisko 6 tysięcy żołnierzy z jednostek podległych Dowództwu Generalnemu RSZ, Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej, Inspektoratowi Wsparcia SZ oraz Dowództwu Garnizonu Warszawa.

Żołnierze pobrali 9,5 tysiąca wymazów w kierunku SARS-Cov-2, co stanowi 31% wszystkich wymazów wykonanych wczoraj w Polsce. Próbki do badań żołnierze pobierali w 12 punktach „test&go” m.in. w Olsztynie, Radomiu, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu i Szczecinie, a także przy 258 szpitalach. W terenie działało także ponad 300 zespołów wymazowych, które wymazy pobierały m.in. od pensjonariuszy domów pomocy społecznej lub w domach osób objętych kwarantanną.

Cały czas żołnierze angażują się także w pomoc medykom, wczoraj byli obecni w 651 szpitalach. W placówkach służby zdrowia odciążają personel medyczny np. mierząc pacjentom temperaturę, zbierając wywiad epidemiologiczny czy wstępnie segregując chorych. Zajmują się także aktualizacją elektronicznego systemu ewidencji medycznej. Takie zadania wykonują na przykład żołnierze z jednostek podległych 18 Dywizji Zmechanizowanej. – Zaangażowanych do walki z pandemią mamy ponad 700 żołnierzy. Działają oni na terenie pięciu województw: mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i dolnośląskiego – mówi mjr Przemysław Lipczyński, rzecznik prasowy Żelaznej Dywizji. – Poza pomocą w szpitalach i pobieraniem wymazów nasi żołnierze zajmują się także transportem sprzętu medycznego i ludzi. Cały czas aktywne są także grupy dezynfekcyjne, które odkażają np. karetki – dodaje oficer. Podkomendni 18 Dywizji, podobnie jak żołnierze innych związków taktycznych i jednostek, wspierają także Policję w kontrolowaniu osób przebywających na kwarantannie. Tylko wczoraj żołnierze zweryfikowali ponad 22 tysiące adresów osób, które objęte są obowiązkową izolacją.

– Regularnie oddajemy także krew i osocze. Już kilkudziesięciu żołnierzy Żelaznej Dywizji oddało osocze, nasz dowódca gen. dyw. Jarosław Gromadziński osoczem dzielił się już dwukrotnie – przyznaje mjr Lipczyński.

Walkę z pandemią silnie wspiera także Dowództwo Garnizonu Warszawa i podległe mu jednostki – w sumie 800 osób. – Do codziennej walki z koronawirusem stawiają się żołnierze z 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego, Pułku Ochrony oraz Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego – wylicza Agnieszka Bartkiewicz z wydziału prasowego DGW. – Wsparcia logistycznego udzielają trzy oddziały zabezpieczenia, przekazując m.in. środki ochrony osobistej i chemiczne, sprzęt i środki do dekontaminacji – dodaje. DGW utrzymuje także miejsca kwarantannowania: we Wrocławiu, Sieradzu oraz Mrągowie.

Jak informuje MON, każdego dnia 2,5 tysiąca wojskowych medyków: pielęgniarek, ratowników i lekarzy dba o zdrowie chorych i ratuje życie pacjentów. Pracuje 14 wojskowych szpitali, a wojsko wsparło także budowę 17 placówek tymczasowych i samodzielnie przygotowało szpital covidowy na Okęciu, dwa kontenerowe na stołecznym Bemowie i we Wrocławiu. – Szpital na warszawskim Okęciu będzie przyjmował pacjentów dopiero w momencie, w którym inne szpitale (w tym pozostałe szpitale tymczasowe) na terenie Warszawy przestaną być wydolne. Szpital pomieści 250 łóżek, w tym 30 intensywnej terapii – informuje dzisiaj MON.

Trwa także formowanie szpitala halowego zlokalizowanego przy Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie. Będzie tam dostępnych 66 łóżek wyposażonych w respiratory i kardiomonitory, z czego 60 dla pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej.

To nie wszystko. Żołnierze uruchomili także nowy projekt „Łączymy na święta”. Od 21 grudnia w całej Polsce pomagają osobom starszym, chorym i samotnym – podopiecznym szpitali i DPS-ów i organizują łączenia wideo z rodzinami. W ciągu trzech dni żołnierze umożliwili 539 tego typu połączeń. Najwięcej wykonali żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady OT. – Pierwszego dnia akcji było 36 połączeń, drugiego już 86. Dziś też planujemy przynajmniej 80 rozmów wideo – mówi kpt. Witold Sura, rzecznik 3 BOT. – To są niezwykle wzruszające momenty, bo niektórzy chorzy widzą swoich bliskich pierwszy raz od wielu miesięcy – podkreśla. Połączenia wideo żołnierze prowadzą za pośrednictwem tabletów. Odwiedzają szpitale – w tym oddziały covidowe, hospicja, domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz domy prywatne.