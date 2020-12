Mikołaj w szprotawskim Domu Dziecka

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy do grzecznych dzieci przychodzi z prezentami Święty Mikołaj. Na pewno grzeczne były dzieci i wychowankowie szprotawskiego Domu Dziecka, których odwiedzili specjalni wysłannicy Św. Mikołaja w żołnierskich mundurach.

W tym roku, żołnierze żagańskiego 11 batalionu dowodzenia (11bdow) postanowili podzielić się z dziećmi ze Szprotawy. W batalionie zorganizowano spontaniczną zbiórkę pieniędzy, podczas której zebrano kilka tysięcy złotych. Za zebrane środki zakupiono akcesoria komputerowe do nauki zdalnej oraz sprzęt sportowy i słodycze. Zbiórkę prowadzono przez cały grudzień. - Zbiórka była spontaniczna, a żołnierze batalionu po raz kolejny stanęli na wysokości zadania i wykazali się szczodrością oraz hojność. Za zebrane środki zakupiono myszki i słuchawki do komputerów oraz sprzęt sportowy, w tym dwa rowery. O takie prezenty prosiły nas dzieci w liście, który przekazała nam pani Dyrektor szprotawskiej placówki. Dodam jeszcze, że Dom Dziecka w Szprotawie to nie był wybór przypadkowy. Od wielu lat współpracujemy z miastem, organizując różne wspólne przedsięwzięcia. Szprotawa jest to nasze miasto partnerskie – wyjaśnia mjr Bartosz Wirski, 11bdow.

Prezenty dostarczono do oczekujących dzieci 22 grudnia br. Przedsięwzięcie miało na celu ułatwienie nauki wychowankom Domu Dziecka, ale także pracy ich opiekunom. - Zakupione akcesoria komputerowe oraz sprzęt sportowy to tylko mały gest, który sprawił odrobinę radości dzieciom. Niezwykle ważna jest świadomość bezinteresowności tej akcji i płynąca z niej niezmierna satysfakcja dla każdego żołnierza 11bdow, który w niej uczestniczy. Ufamy, że każde z przedsięwzięć podejmowanych już od lat dla dobra oraz we współpracy z mieszkańcami tego miasta pozytywnie wpłynie na wizerunek Wojska Polskiego – wyjaśnia st. chor. sztab. Mariusz Gawroniuk, 11bdow.