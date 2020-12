Szkolenie terytorialsów z bojowego wykorzystania karabinka MSBS GROT

Modułowy karabinek MSBS GROT to pierwszy po II wojnie światowej karabin zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce. Z bronią tą utożsamiane są Wojska Obrony Terytorialnej, gdyż wykorzystywana jest przez żołnierzy WOT już od 2017 roku, na wyposażeniu wojsk operacyjnych znalazła się dopiero dwa lata później. W Centrum Szkolenia WOT w dn. 7-11 grudnia 2020 r. trwał pilotażowy kurs bojowego wykorzystania karabinku MSBS GROT. Szkolenia strzeleckie mają na celu podniesienie na wyższy poziom umiejętności obsługi karabinka.

„Jest to nowy kurs specjalistyczny w Centrum Szkolenia WOT – mówi mjr Grzegorz Podolszański Kierownik Cyklu Taktyki i Szkolenia Ogólnowojskowego w CSWOT – Chcemy, aby od przyszłego roku wszedł na stałe do oferty szkoleń. Jest to szkolenie strzeleckie na poziomie podstawowym, które ma za zadanie doskonalić wiedzę i umiejętności manualne podczas bezpiecznego posługiwania się bronią oraz prowadzić celny ogień do różnych celów, w różnych postawach strzeleckich i na różnych odległościach. W CSWOT zamierzamy zorganizować kompleksowe, trzyetapowe szkolenie z bojowego wykorzystania karabinka GROT. W planach mamy również kurs średniozaawansowany i zaawansowany. Po ukończeniu wszystkich trzech poziomów żołnierze zostaną certyfikowani do poziomu instruktora.