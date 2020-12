Smaki (nie tylko) na wigilię

Pieczony dorsz z winegretem i kawiorem, ośmiorniczka i galaretka z jabłek – kucharze w wojskowych mundurach rozpoczęli już przygotowania do zawodów kulinarnych w Luksemburgu. Plut. Piotr Welter, kapitan Narodowej Reprezentacji Kucharzy WP, znalazł jednak czas, by podpowiedzieć czytelnikom „Polski Zbrojnej”, co ugotować na świąteczną ucztę.

Najlepsi kucharze w armii reprezentują Wojsko Polskie podczas konkursów kulinarnych, takich jak Olimpiada Kulinarna w Niemczech czy Puchar Świata w Luksemburgu. Mistrzowie smaku w mundurach mogą się pochwalić kilkoma brązowymi medalami, które przywieźli z Olimpiady Kulinarnej i Kulinarnego Pucharu Świata. Podczas ostatniego startu, na PŚ w Luksemburgu zdobyli wyróżnienie. Do miejsca na podium zabrakło im pół punktu. Żołnierze swój kulinarny talent prezentują przygotowując także posiłki podczas najważniejszych imprez państwowych w kraju i za granicą. W ubiegłym roku gotowali m.in. potrawy na wigilijne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z żołnierzami. Dania serwowali dla ponad 1700 osób.

– Ten rok dla gastronomii jest szczególny i bardzo trudny. Przez pandemię nie możemy razem gotować i szkolić się. Nie przygotowujemy menu także na żadne wydarzenia państwowe – mówi plut. Piotr Welter, żołnierz batalionu dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i jednocześnie kapitan Narodowej Reprezentacji Kucharzy WP. Podoficer dołączył do reprezentacji 12 lat temu, a od dekady stoi na jej czele. – Z gotowaniem jest jak ze sportem, nie można go odłożyć na później i przeczekać pandemię. By nie wypaść z wprawy, gotujemy indywidualnie, spotykamy się na wirtualnych treningach, wymieniamy się recepturami, wspólnie opracowujemy nowe przepisy – podkreśla.