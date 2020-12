Życzenia dla żołnierzy

Dziękujemy za Waszą codzienną służbę dla kraju oraz zaangażowanie w walkę z pandemią koronawirusa – mówili prezydent Andrzej Duda oraz minister Mariusz Błaszczak podczas wigilijnego wideospotkania z żołnierzami. Para prezydencka i szef MON połączyli się online żołnierzami służącymi w kraju i na misjach, by życzyć im spokojnych i zdrowych świąt.





– Życzę Wam spokojnych, zdrowych świąt, abyście czuli, że jesteśmy z Wami sercem i myślą, a także pomyślności w następnym roku, który mam nadzieję będzie lepszy od obecnego – mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania wigilijnego z polskimi żołnierzami. Z powodu pandemii żołnierską wigilię zorganizowano w tym roku w formule wideokonferencji. Obecni w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie para prezydencka i Mariusz Błaszczak, minister obrony połączyli się z dowództwami, jednostkami i uczelniami wojskowymi oraz polskimi kontyngentami.



Podczas spotkania zwierzchnik sił zbrojnych dziękował żołnierzom za ich służbę w kraju i poza jego granicami. – Dziękuję też tym wszystkim żołnierzom, którzy włączyli się w walkę z koronawirusem, ratują zdrowie i życie naszych współobywateli, a także lekarzom i personelowi medycznemu, który uczestniczył w misjach w Lombardii i USA niosąc tam pomoc z narażeniem zdrowia i życia – podkreślał prezydent.



Do pomocy żołnierzy podczas pandemii nawiązał też szef resortu obrony. – Kiedy pojawiła się epidemia, żołnierze od pierwszego dnia pomagali potrzebującym. Chciałabym Wam podziękować za służbę w tym wyjątkowym roku – zaznaczył minister Błaszczak. Dodał, że obok zaangażowana w walkę z koronawirusem, żołnierze cały czas wypełniali swoje codzienne obowiązki. – Ten rok był też czasem kontynuacji procesu modernizacji sił zbrojnych i wyposażania ich w nowoczesny sprzęt – mówił szef MON.





Film: MON



Życzenia żołnierzom złożyła także Agata Kornhauser-Duda. – Życzę bezpiecznej służby, aby święta były pełne zdrowia, spokoju i wiary w to, że wspólnie pokonamy pandemię oraz niech 2021 rok będzie rokiem pełnym optymizmu – mówiła. Pierwsza dama podkreślił także, że jest pełna uznania dla żołnierskiej służby. – Wspieracie Polaków w trudnych czasach pandemii. Dziękuję Wam za wielkie serce, które okazujecie najbardziej potrzebującym – stwierdziła Agata Kornhauser-Duda.



Z kolei gen. Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP podkreślił, że dociera do niego od Polaków wiele ciepłych słów dotyczących pomocy wojska w walce z pandemią. – Jestem z Was dumny i życzę wszystkim żołnierzom, a szczególnie tym, którzy będą pełnić służby na dyżurach bojowych, na misjach oraz personelowi medycznemu, spokojnych i zdrowych świąt – zakończył szef SG WP.





Życzenia świąteczne w imieniu żołnierzy polskich kontyngentów wojskowych założył mjr Maciej Jóźwiak, dowódca PKW UNIFIL w Libanie. – Życzę spokojnych świąt, radości z dzielenia się opłatkiem, umiejętności znajdowania tego, co nas łączy oraz aby przyszły rok był czasem pokoju – mówił oficer.



Podczas spotkania modlitwę odmówili ordynariusze polowi: gen. bryg. Józef Guzdek, biskup polowy WP, abp Jerzy Pańkowski, prawosławny ordynariusz wojskowy oraz ks. bp. płk Mirosław Wola, naczelny kapelan ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego. Natomiast harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego przekazali ministrowi Błaszczakowi Betlejemskie Światełko Pokoju zapalane co roku od wiecznego ognia, który płonie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem.