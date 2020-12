Przyszli instruktorzy moździerzy ćwiczą na toruńskim poligonie

Użycie moździerza LMP-2017 zapewnia bezpośrednie wsparcie walczących pododdziałów w zakresie widzialności optycznej w różnych warunkach atmosferycznych zarówno w dzień jak i w nocy. Naboje moździerzowe z pociskiem odłamkowym dedykowane do LMP-2017, po wybuchu rozpadają się na 1500 odłamków, co daje dużą zdolność rażenia.

- Główną zaletą moździerza LMP-2017 jest możliwość jego szybkiego użycia w zmieniających się warunkach pola walki, na co składa się szereg czynników – mówi por. Paweł Wołosz, kierownik zajęć. Jednym z nich jest jego waga i co za tym idzie – gabaryty. Konstrukcja moździerza pozwala na szybkie zajmowanie i opuszczanie stanowiska ogniowego, przygotowanie do wykonania zadania ogniowego oraz jego wykonanie, co jest bardzo istotne dla skutecznego wsparcia prowadzonych działań bojowych – dodaje kierownik.

Podczas szkolenia trwającego od 14 do 18 grudnia 2020 r. w Centrum Szkolenia WOT, przyszli instruktorzy zapoznają się ze specyfiką moździerza LMP-2017, z jego przeznaczeniem, budową, zasadą działania części, mechanizmów i zespołów broni. Uczą się jak przygotowywać moździerz do strzelania, praktycznie ćwiczą pracę bojową na sprzęcie, odpowiednie ukierunkowanie broni, skuteczne prowadzenie ognia i jego poprawianie oraz wyrabiają umiejętności bezpiecznego użytkowania moździerza LMP-2017, a także amunicji moździerzowej przed strzelaniem i w trakcie strzelania.

Jak zaznacza por. Wołosz: najważniejszym czynnikiem dla skuteczności prowadzenia ognia z użyciem moździerza LMP-2017 jest czynnik ludzki , czyli wyszkolenie obsługi moździerza. Od niej zależy, czy atuty tego środka ogniowego, przełożą się na jego efektywność i bezpieczeństwo w użytkowaniu i działaniu. Dlatego też żołnierze przechodzą bardzo intensywny i szczegółowy trening pod okiem specjalistów z Centrum Szkolenia WOT, aby po egzaminie zostać instruktorem i samodzielnie, prawidłowo i bezpiecznie nauczać obsługi broni w brygadach.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej to wiodąca instytucja szkoleniowa w Wojskach Obrony Terytorialnej, której głównym celem jest przygotowanie terytorialsów do realizacji zadań na stanowiskach specjalistycznych i dowódczych.

Tekst: Sumita Mira Morzyńska/ rzecznik prasowy CSWOT