Znamy drużyny fazy pucharowej konkursu „EkstraKLASA Wojskowa"

Zakończyły się eliminacyjne zmagania uczniów klas mundurowych w pierwszym w historii Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Wojsku Polskim. Do kolejnego etapu przeszło 16 najlepszych z 99 trzyosobowych reprezentacji szkół średnich. Osiem par drużyn, wylosowanych podczas transmisji na żywo, zmierzy się ze sobą tuż po feriach zimowych.

Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Wojsku Polskim „EkstraKLASA Wojskowa” to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w wojsku. Organizowane jest z inicjatywy Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, a jego uczestnikami są uczniowie certyfikowanych wojskowych klas mundurowych i oddziałów przygotowania wojskowego.

Do udziału w turnieju zgłosiło się 99 reprezentacji ze szkół średnich współpracujących z MON. W poniedziałek niemal 300 uczniów przystąpiło do pierwszego, eliminacyjnego etapu konkursu. Każda z reprezentacji miała czas do środy, by odpowiedzieć na 50 losowo wybranych przez komputer pytań z różnych dziedzin. Oprócz tych sprawdzających wiedzę o wojskowości, sprzęcie czy strukturze armii, pojawiły się także pytania dotyczące ochrony środowiska czy kultury zachowania się na drodze.