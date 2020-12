Dragoni odpalili rakiety Malutka

Żołnierze batalionu zmechanizowanego pancernej brygady ze Świętoszowa realizowali strzelanie z przeciwpancernych pocisków kierowanych Malutka (ppk Malutka), używanych jako uzbrojenie BWP-1.



Dragonów i ich bojowe wozy piechoty najczęściej można spotkać w terenie, gdzie wykonują otrzymane zadania. Tym razem w środowe przedpołudnie na świętoszowskim poligonie odpalili ppk Malutka, z wyrzutni znajdujących się na bojowych wozach piechoty BWP-1.

Malutka to przeciwpancerny pocisk kierowany naprowadzany przewodowo o zasięgu maksymalnym do 3 km a jego prędkość wynosi 115 m/s, natomiast przebijalność pancerza wynosi około 400 do 460 mm.