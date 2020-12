Cywile dostają kolejną szansę, by zostać komandosem

Potrzebujemy ludzi mądrych, sprawnych fizycznie, odważnych i gotowych do poświęceń – mówi płk Wojciech Smołuch, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych. Jednostka, zgodnie z decyzją szefa MON-u, rozpoczyna nabór cywilów, którzy chcą zostać komandosami. Zanim jednak śmiałkowie trafią na półroczny kurs podstawowy JATA, będą musieli przejść selekcję.

Zgodę na rozpoczęcie naboru cywilów do służby kandydackiej minister Mariusz Błaszczak podpisał na początku grudnia. Jak wynika z dokumentu, na półroczny kurs do Ośrodka Szkolenia Lądowego w Lublińcu będzie można skierować maksymalnie 30 elewów. Szkolenie ma się odbyć w 2021 roku.

Ci, którzy chcą zostać komandosami, powinni jak najszybciej zgłosić się do właściwej, według swojego adresu zamieszkania, wojskowej komendy uzupełnień i złożyć wniosek o powołanie do służby. To dopiero początek procedury. Każdy zainteresowany służbą wśród specjalsów musi także udać się do wybranej przez siebie jednostki wojsk specjalnych (pobrać na stronie internetowej danej jednostki odpowiednie wzory wymaganych dokumentów: podanie, ankieta itp.), by złożyć podanie o udział w szkoleniu sprawdzającym, potocznie nazywanym selekcją. To warunek, obowiązek, bowiem tylko cywil, który przejdzie selekcję, może zostać przyjęty na półroczny kurs JATA. Prowadzą go instruktorzy Ośrodka Szkolenia Lądowego w Lublińcu, jednostki podległej Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych.