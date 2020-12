Szlachetna Paczka z udziałem marynarzy

Marynarze, którzy na co dzień wykonują odpowiedzialne i trudne zadania, wykazali się ogromną wrażliwością oraz szczególną szczodrością. Szlachetna Paczka jest jednym z największych i najskuteczniejszych projektów społecznych w Polsce. Koncentruje się na łączeniu ludzi – tych potrzebujących z tymi, którzy chcą pomagać. Dzięki temu pomoc – dająca impuls do wyjścia z biedy i zorientowana na konkretne potrzeby danej rodziny – dociera do potrzebujących już 19 lat.

Tekst: kpt. mar. Anna Sech