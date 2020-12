Wsparcie wojska wciąż potrzebne

Prawie 6400 żołnierzy przez ostatnie trzy dni było zaangażowanych w walkę z pandemią. Pobierali wymazy do badań, pomagali w szpitalach, udzielali wsparcia stacjom sanepidu i centrom krwiodawstwa. O tym, że pomoc wojskowych jest cały czas potrzebna, świadczą statystyki: poprzez aplikację „Platforma wsparcia WOT” różnego rodzaju instytucje złożyły 15 tys. wniosków o wsparcie.

W ramach operacji „Trwała odporność” najwięcej żołnierzy zostało skierowanych do wsparcia szpitali. Żołnierze wojsk operacyjnych i terytorialnych pomagali w 673 placówkach medycznych na terenie całego kraju. Wojskowi zajmują się m.in. mierzeniem temperatury, zbieraniem wywiadu epidemicznego oraz wstępną segregacją pacjentów. W 370 szpitalach wprowadzają także dane do elektronicznego systemu ewidencji medycznej. Przez weekend trwały też prace przy budowie tymczasowych szpitali covidowych. Mundurowi pracowali m.in. w Lublinie, Rzeszowie, Warszawie, Sopocie, Krakowie, Katowicach i Szczecinie.

Od piątku wojskowi wykonali też ponad 14 tys. wymazów w kierunku Sars-CoV-2. Próbki do badań pobierali w 13 punktach Test&Go oraz przy 258 szpitalach. Testy na obecność koronawirusa wykonywali także żołnierze działający w składzie 302 mobilnych zespołów wymazowych. Docierają oni do osób przebywających na kwarantannie czy podopiecznych domów pomocy społecznej. To nie wszystko. Wojskowi działali także z policją. Sprawdzali osoby przebywające na kwarantannie i przez trzy dni dotarli pod 84 tys. adresów.

Żołnierze pomagali w pracach administracyjno-biurowych w 166 stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz 30 stacjach krwiodawstwa. W tych ostatnich zajmowali się m.in. wstępną segregacją potencjalnych dawców oraz transportem krwi. – Nie zapominamy o najbardziej potrzebujących. Żołnierze udzielili wsparcia 27 domom pomocy społecznej i bezpośrednio pomogli 499 kombatantom oraz 58 seniorom – informuje płk Marek Pietrzak, rzecznik WOT-u. – 115 żołnierzy przez weekend wspierało także 20 organizacji pozarządowych. Chodzi tu m.in. o lokalne oddziały Caritas czy Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich – dodaje.

Terytorialsi cały czas zbierają także dane dotyczące zainteresowania projektem „Łączymy na Święta”. Zgodnie z jego zamysłem żołnierze WOT-u umożliwią pacjentom szpitali, podopiecznym DPS-ów oraz osobom, które w czasie świątecznym muszą pozostać w izolacji, połączenia wideo z rodzinami.

– O tym, że pomoc wojska w pandemii jest cały czas potrzebna, świadczą też nasze statystyki dotyczące wykorzystania aplikacji „Platforma wsparcia WOT”. Poprzez działającą od marca aplikację zarejestrowano już 15 tys. wniosków o wsparcie, z tego aż 5 tys. próśb o pomoc skierowano do 1 Podlaskiej Brygady OT – mówi rzecznik WOT-u. Najczęściej z tej drogi korzystają wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, ośrodki pomocy społecznej, wydziały i zespoły zarządzania kryzysowego, szpitale, centra krwiodawstwa, organizacje charytatywne oraz domy dziecka. Żołnierze zajmują się m.in. dostawą sprzętu medycznego, środków ochrony indywidualnej, płynów do dezynfekcji oraz dystrybucją żywności dla najbardziej potrzebujących. Wspierają także personel medyczny w pobieraniu wymazów czy kierowaniu ruchem pacjentów w placówkach zdrowia.

Nie maleje też liczba żołnierzy oddających krew. Dziś w Warszawie krwią dzielą się podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej oraz pracownicy i żołnierze Ministerstwa Obrony Narodowej. Natomiast mundurowi, którzy przeszli zakażenie COVID-19 dołączają do akcji „Pokonałeś koronawirusa – oddaj osocze”. W minionym tygodniu osocze oddało m.in. kilkunastu specjalsów z JW Agat, żołnierze 1 Warszawskiej Brygady Pancernej i 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Jutro osocze odda natomiast ponad 20 spadochroniarzy 6 Batalionu Logistycznego 6 Brygady Powietrznodesantowej.