Krwi własnej ani życia nie szczędzić... Przysięga Terytorialsów w Radomiu

Złożenie przysięgi to moment uroczysty i wzruszający, jednak aby do niego dojść żołnierze musieli przejść szkolenie podstawowe przygotowujące ich do podjęcia służby w szeregach 6MBOT.

- To trudne szkolenie, na jego uczestników czekały przede wszystkim zajęcia praktyczne, ale również dużo teorii - mówi ppłk Łukasz Baranowski i dodaje: - Terytorialsi są bardzo dobrze przygotowani do wykonywania wszystkich działań, przedsięwzięć związanych ze wspieraniem lokalnych społeczności.

Do przysięgi wojskowej przystąpiło 50 osób, czyli tyle, ile pod koniec listopada zgłosiło się na szkolenie. Zatem wszyscy ochotnicy podołali prowadzonej na radomskim Sadkowie „Szesnastce”.

Szkolenie podstawowe z wyróżnieniem ukończyli szeregowi: Piotr Karczewski, Hubert Tarka, Wiktoria Młot, Katarzyna Guzowska i Sebastian Białecki.

Wśród ochotników, którzy w sobotę złożyli przysięgę jest szer. Paulina Moskwa, której tata także należy do Terytorialsów.

- Wstąpiłam do WOT z powodu panującej obecnie sytuacji. Chciałam pomóc ludziom, swojej rodzinie również. Szkolenie było dla mnie dużym przeżyciem. Nauczyłam się, jak współpracować w grupie, jak dobrze strzelać, jak pomagać innym. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem, i że udało mi się ukończyć szkolenie. Przysięga jest dla mnie ogromnym przeżyciem, ale również wielką radością – mówiła ochotniczka chwilę po złożeniu przysięgi.

Była to ostatnia w tym roku przysięga żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, a w związku z utrzymującym się stanem pandemii wszystko odbyło się z zachowaniem zasad sanitarnych. Po raz kolejny Terytorialsi składali przysięgę bez udziału rodzin.

W uroczystości udział wzięli dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Przemysław Owczarek, płk pil. mgr inż. Maciej Siemiński – dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz ppłk Łukasz Baranowski – dowódca 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu.

Podczas przysięgi ppłk Baranowski z rąk płk. Owczarka otrzymał Odznakę Pamiątkową 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Jeszcze przed uroczystą przysięgą, w piątek wieczorem żołnierze zawierzyli swoją służbę Bogu podczas Mszy św. Sprawowanej w kościele garnizonowym.

Tekst: ppłk Łukasz Baranowski