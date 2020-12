Rusza e-liga klas

Rywalizacja uczniów w ramach Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Wojsku Polskim rozpoczyna się w poniedziałek 14 grudnia. Turniej został zorganizowany z myślą uczniach klas o profilu wojskowym, uczących się w szkołach, które realizują programy „Oddziały przygotowania wojskowego” (OPW) i „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe” (CWKM). Oba są koordynowane przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” (Bds.PZŻR). Szkoły zainteresowane udziałem w rozgrywkach mogły zgłaszać swój akces do 25 listopada. Każda z nich musiała wyłonić trzyosobową reprezentację uczniów. Jak się to odbywało? – Przygotowaliśmy test wiedzy on-line, w którym wzięły udział 54 osoby. W skład reprezentacji weszło trzech uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów – mówi Sławomir Szczerkowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa i przysposobienia obronnego.

Dodaje, że młodzież ucieszyła się z możliwości udziału w turnieju. – Wprowadzona w marcu nauka zdalna dla wszystkich była nowością. Początkowo uczniowie chętnie brali udział w lekcjach on-line, ale teraz zauważamy, że oczekują od nauczycieli nowych pomysłów na prowadzenie zajęć. Organizujemy więc webinaria, konsultacje w małych grupach, pokazujemy filmy szkoleniowe. Taki turniej, zawierający element rywalizacji, doskonale wpisuje się w obecne potrzeby uczniów. Staje się też dodatkową okazją, by zdobyć wiedzę – dodaje Mariusz Gierula.

O laury walczy 99 teamów

Wyłonione na szczeblu szkół reprezentacje otrzymały dostęp do specjalnej platformy z materiałem do samokształcenia. – Zdając sobie sprawę z tego, jak szeroki jest zakres wymaganej wiedzy, rozpoczęliśmy przygotowania tuż po szkolnych eliminacjach, zanim poznaliśmy materiały opublikowane na platformie. W trakcie zajęć on-line oraz dodatkowych konsultacji w szkole określiliśmy z uczniami, na co w pierwszej kolejności powinni położyć nacisk – mówi dyrektor nowosądeckiej szkoły. I dodaje, że wśród zagadnień pojawiły się zarówno historia wojskowości w latach 1918–1939, najważniejsze wydarzenia II wojny światowej, jak i tematy dotyczące współczesnych sił zbrojnych, w tym liczebności armii, jej struktury, wyposażenia i udziału żołnierzy w misjach zagranicznych.

Ostatecznie do dzisiejszego etapu eliminacyjnego przystąpiło niemal 300 uczniów z 99 szkół z całej Polski. Obok młodzieży z Nowego Sącza i szkół Feniksa także uczniowie z m.in. XIV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie oraz Zespołu Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 r. we Włocławku.

– Uczniowie odpowiadają dziś na pytania testu, potem punkty reprezentacji zostaną zsumowane. Jest to etap eliminacyjny, co oznacza, że tylko 16 najlepszych zespołów przejdzie dalej, do rozgrywek EkstraKLASY Wojskowej – mówi ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Bds.PZŻR. Rozpoczną się one tuż po feriach zimowych i będą prowadzone w systemie pucharowym. Najpierw reprezentacje szkół wylosują swoich rywali, a potem, po następnym teście, lepsza drużyna przejdzie do kolejnego etapu. W ten sposób reprezentacje dojdą aż do meczu o I miejsce. – Im bliżej finału, tym poprzeczka będzie coraz wyżej ustawiona, a pytania coraz trudniejsze – zapowiada ppłk Krzyżanowski.

Kto zostanie mistrzem?

Sam finał będzie relacjonowany na żywo. Zwycięzca turnieju zdobędzie tytuł mistrza EkstraKLASY Wojskowej oraz puchar przechodni. Będą też nagrody rzeczowe od MON-u dla zdobywców I, II i III miejsca.

Przedstawiciele szkół, które przystąpiły do turnieju, podkreślają, że takie przedsięwzięcie to doskonała okazja do integracji uczniów. – Co roku braliśmy udział w centralnym zlocie klas mundurowych w Żaganiu, ale wydarzenie, podobnie jak inne tego typu zawody, z powodu pandemii zostało odwołane. W takiej sytuacji każde działanie, które aktywizuje uczniów, przyjmujemy z otwartością. Dla młodzieży to też szansa na sprawdzenie się i wykazanie wiedzą – mówi Sławomir Szczerkowski.

„Oddziały przygotowania wojskowego” i „Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe” to programy zainicjowane przez MON. Ich celem jest propagowanie edukacji obronnej w społeczeństwie, ale też przygotowanie młodych ludzi do służby wojskowej i zwiększenie rezerw osobowych polskiej armii. Obecnie w OPW i CWKM, które są prowadzone w 184 szkołach, uczy się 10 921 uczniów.

Portal polska-zbrojna.pl jest patronem medialnym turnieju.