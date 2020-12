Specjalsi oddają osocze

Kilkunastu specjalsów z gliwickiej jednostki Agat odwiedziło wczoraj centrum krwiodawstwa w Katowicach. Żołnierze, którzy wyzdrowieli po zakażeniu koronawirusem, oddali osocze. Chcą w ten sposób wspomóc leczenie tych, którzy nadal walczą z chorobą. – To nic nie boli i nic nie kosztuje. Cieszę się, że moja krew pomoże komuś pokonać COVID-19 – mówi Jarek z JW Agat.

Żołnierze Jednostki Wojskowej Agat angażują się w walkę z pandemią od wielu miesięcy i pomagają m.in. w szpitalach na terenie województwa śląskiego. Ale wielu z nich także przeszło chorobę. – Znaczna część żołnierzy naszej jednostki COVID-19 ma już za sobą. To młodzi, wysportowani ludzie i zakażenie przeszli bezobjawowo – mówi mjr Mariusz Łapeta, rzecznik gliwickiej jednostki. Specjalsi odpowiedzieli na apel ministra obrony Mariusza Błaszczaka i przyłączyli się do akcji „Pokonałeś koronawirusa – oddaj osocze”. Do udziału w kampanii na początku listopada, oprócz szefa MON-u, zachęcał także dowódca generalny RSZ gen. Jarosław Mika. Obaj chorowali na COVID-19.

Kilkunastu komandosów odwiedziło wczoraj katowickie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. – Chcemy oddawać osocze, bo wiemy, że zawarte w nim przeciwciała pomagają skuteczniej walczyć z wirusem pacjentom z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami – podkreśla mjr Łapeta. Jednym z dawców był Jarek, który zakażenie koronawirusem przeszedł dwa miesiące temu. – Oddałem osocze z poczucia obowiązku. Nie wahałem się, bo wiem, że w ten sposób mogę pomóc ciężko chorym – opowiada żołnierz. – To nic nie kosztuje, nic nie boli i trwa zaledwie 30 minut. Mam nadzieję, że inni ozdrowieńcy, którzy nie mają przeciwskazań zdrowotnych, także podzielą się krwią – dodaje komandos.

Jak informuje rzecznik prasowy JW Agat, do końca grudnia jeszcze kolejnych kilkunastu żołnierzy odda osocze. Krwiodawstwo to niejedyny wkład specjalsów z Gliwic w walkę z pandemią. Kilkudziesięciu żołnierzy każdego dnia bierze udział w różnego rodzaju działaniach. Komandosi wspierają medyków na terenie Śląska, pobierają wymazy w kierunku SARS-CoV-2, współpracują z policją i pomagają w stacjach sanepidu. Od kilku tygodni uczestniczą też w budowie tymczasowego szpitala w Katowicach. Przygotowują tam m.in. miejsca do przyjęcia chorych oraz zajmują się rozlokowaniem sprzętu medycznego.